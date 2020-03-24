Александр Лукашенко на встрече с послом КНР обсудил борьбу с коронавирусом. Главные тезисы беседы

Новости Беларуси. Беларусь и Китай объединяют усилия в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы Наша страна во время вспышки заболеваемости отправила в Поднебесную две партии медикаментов и средств индивидуальной защиты. Сегодня посол Китая передал благодарность за помощь в трудный момент. В свою очередь КНР, в которой эпидемия идёт на спад, готова делиться с белорусами своим опытом. А в ближайшее время также придёт борт с медицинской помощью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается последних событий, об этом много сказано, вы знаете нашу позицию. Должен вам сказать, что несколько случаев коронавируса, которые мы зафиксировали (это буквально случаи), они оказались завезенными. У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус. Второе, наверное, вы это знаете, из завезенных коронавирусов – мы из Китая не завезли ни одного. Здесь работает очень много граждан Китайской Народной Республики (и в «Великом камне», и на других объектах, и на БНБК, который мы строим с помощью китайского народа и китайского кредита) – ни одного факта, ни одного случая, завезенного из КНР вируса и гражданами Китая.

Вы знаете, что мы очень аккуратно работали и работаем. Не потому, что мы ничего не боимся, не в этом дело. Мы пытаемся действовать профессионально, а на нынешний момент мы боремся... Дело не в коронавирусе, дело во всех вирусах, которые в это время бродят по Беларуси. И вы, уже не первый год будучи в Беларуси, это заметили, что у нас весной всегда гриппозный период, когда вирусы одолевают, по большому счету или по малому счету, наших белорусов. Поэтому это нас беспокоит, в том числе коронавирус.

Мы, как я сказал, пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего. В этой части я хочу вас поблагодарить и ваших специалистов. Мне каждый день утром докладывают обстановку. Не было случая, чтобы мы задали нашим китайским друзьям, специалистам вопросы, и они нам не ответили. Весь горький опыт, который они накопили за эти месяцы, они щедро передают белорусским эпидемиологам, микробиологам, врачам и так далее. У нас эта школа сохранилась, примерно система такая, как и в Китайской Народной Республике, как было в Советском Союзе. Поэтому у нас есть кому заниматься этими проблемами. Спасибо вам и всему китайскому народу за ту помощь, которую вы нам сейчас оказываете.



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