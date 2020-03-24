МИД помог вернуть 3,5 тысячи белорусов

Новости Беларуси. МИД помог вернуться домой почти 3,5 тысячам белорусов, сообщают во внешнеполитическом ведомстве. Все наши граждане успешно вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и других государств, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Сейчас около тысячи белорусов находятся за рубежом.





Например, часть из них приехала в Германию на легковых автомобилях. Сухопутный транзит через Польшу закрыт, поэтому им рекомендуют вернуться в Беларусь ближайшими прямыми авиарейсами.

В числе острых и вопрос возвращения белорусов из стран Юго-Восточной Азии, в частности из Индии и Шри-Ланки. Сейчас наши дипломаты активно прорабатывают различные варианты. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

МИД также ведёт переговоры для окончательного согласования дополнительных (кроме чартерного рейса) алгоритмов следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты «Внуково» и «Пулково». Также сообщается, что для возвращения белорусов домой организовано несколько специальных рейсов. Так, 26 и 30 марта по маршруту Минск – Баку – Минск домой можно вернуться из Азербайджана.