МИД помог вернуть 3,5 тысячи белорусов
Новости Беларуси. МИД помог вернуться домой почти 3,5 тысячам белорусов, сообщают во внешнеполитическом ведомстве. Все наши граждане успешно вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и других государств, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Сейчас около тысячи белорусов находятся за рубежом.
Например, часть из них приехала в Германию на легковых автомобилях. Сухопутный транзит через Польшу закрыт, поэтому им рекомендуют вернуться в Беларусь ближайшими прямыми авиарейсами.
В числе острых и вопрос возвращения белорусов из стран Юго-Восточной Азии, в частности из Индии и Шри-Ланки. Сейчас наши дипломаты активно прорабатывают различные варианты.
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МИД также ведёт переговоры для окончательного согласования дополнительных (кроме чартерного рейса) алгоритмов следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты «Внуково» и «Пулково». Также сообщается, что для возвращения белорусов домой организовано несколько специальных рейсов. Так, 26 и 30 марта по маршруту Минск – Баку – Минск домой можно вернуться из Азербайджана.
Кроме того, с 22 марта для иностранных граждан введён запрет на въезд во Вьетнам. С 25 марта власти ОАЭ приостановили на две недели всё пассажирское авиасообщение и транзит через свою территорию. С 25 марта будет закрыт аэропорт в городе Шарлеруа «Брюссель-Южный». Рейсы авиакомпании «Белавиа», попадающие на этот период, отменяются.