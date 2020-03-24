Можно ли вернуть билет или перенести тур? В Минспорта отвечают на вопросы туристов

Новости Беларуси. Уже более 400 человек обратились на прямую линию для туристов, организованную Минспорта, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.





Как рассказали в ведомстве, основная тематика обращений: как вернуть деньги за несостоявшийся тур либо его перенести на более поздний срок. Часть вопросов касаются возвращения домой.

Так, до 27 марта планируется полностью завершить вывоз наших туристов из Египта. Решается вопрос с эвакуацией белорусов, которые приобрели путёвки у российского туроператора «Библио-Глобус». Компания, ссылаясь на распоряжение правительства России от 16 марта, аннулировала билеты белорусских граждан, которые должны были вернуться в Минск.

К этому времени опубликовано новое распоряжение правительства России от 20 марта, которое разрешает транзит через территорию Российской Федерации граждан государств СНГ. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы