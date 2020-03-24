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Можно ли вернуть билет или перенести тур? В Минспорта отвечают на вопросы туристов

24 марта 2020 09:14
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Новости Беларуси. Уже более 400 человек обратились на прямую линию для туристов, организованную Минспорта, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.   

Можно ли вернуть билет или перенести тур? В Минспорта отвечают на вопросы туристов-1



Как рассказали в ведомстве, основная тематика обращений: как вернуть деньги за несостоявшийся тур либо его перенести на более поздний срок. Часть вопросов касаются возвращения домой.   

Можно ли вернуть билет или перенести тур? В Минспорта отвечают на вопросы туристов-3

Так, до 27 марта планируется полностью завершить вывоз наших туристов из Египта. Решается вопрос с эвакуацией белорусов, которые приобрели путёвки у российского туроператора «Библио-Глобус». Компания, ссылаясь на распоряжение правительства России от 16 марта, аннулировала билеты белорусских граждан, которые должны были вернуться в Минск.   

Можно ли вернуть билет или перенести тур? В Минспорта отвечают на вопросы туристов-6

К этому времени опубликовано новое распоряжение правительства России от 20 марта, которое разрешает транзит через территорию Российской Федерации граждан государств СНГ.   

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Можно ли вернуть билет или перенести тур? В Минспорта отвечают на вопросы туристов-9

Благодаря тесной работе с российской стороной, достигнута предварительная договоренность с компанией «Библио-Глобус» организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских туристов. Предварительная дата – 26 марта. 

Горячая линия Минспорта работает круглосуточно. 

Можно ли вернуть билет или перенести тур? В Минспорта отвечают на вопросы туристов-12

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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