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Зеленский: к Украине обратились 11 стран за помощью

09 марта 2026 14:23
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Зеленский: к Украине обратились 11 стран за помощью-0

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 стран обратились к Украине за помощью в области безопасности. Об этом написано в официальном Telegram-канале украинского президента.

На встрече с руководителями силовых ведомств он обсудил влияние конфликта в Иране. По его словам, ситуация в регионе напрямую влияет на снабжение и безопасности украинских граждан.

Зеленский сообщил, что Киев получил запросы на передачу ракет-перехватчиков, систем радиоэлектронной борьбы и подготовку специалистов.

Ранее он объявил об отправке экспертов по беспилотникам и дронам-перехватчикам в Иорданию для защиты американских баз. Запрос был получен 5 марта, а группа вылетела на следующий день. Белый дом никак не прокомментировал эту информацию.

Фото: pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин

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