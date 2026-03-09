Зеленский: к Украине обратились 11 стран за помощью

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 стран обратились к Украине за помощью в области безопасности. Об этом написано в официальном Telegram-канале украинского президента.

На встрече с руководителями силовых ведомств он обсудил влияние конфликта в Иране. По его словам, ситуация в регионе напрямую влияет на снабжение и безопасности украинских граждан.

Зеленский сообщил, что Киев получил запросы на передачу ракет-перехватчиков, систем радиоэлектронной борьбы и подготовку специалистов.

Ранее он объявил об отправке экспертов по беспилотникам и дронам-перехватчикам в Иорданию для защиты американских баз. Запрос был получен 5 марта, а группа вылетела на следующий день. Белый дом никак не прокомментировал эту информацию.

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