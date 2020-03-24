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«Повредила колено и поэтому решила год-два сделать передышку». Алейникова рассказала о хобби

24 марта 2020 09:56
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Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Я знаю, что Вы очень любите активный отдых и даже катаетесь на горных лыжах. Сейчас у Вас остаётся время на хобби?

«Повредила колено и поэтому решила год-два сделать передышку». Алейникова рассказала о хобби -1

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Вот ещё в прошлом году я каталась в Италии. Так получилось, что это была Италия. В этом году я не поехала, потому что я немножко повредила колено и поэтому решила год-два сделать передышку. Никак не могу восстановить это колено. Но у меня сейчас и времени немножко поменьше. Дело в том, что я нашла себе ещё одну работу, в центре Димы Рогачёва.

# Горнолыжный спорт # общество # Ольга Алейникова # Вадим Щеглов

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