«Повредила колено и поэтому решила год-два сделать передышку». Алейникова рассказала о хобби

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Я знаю, что Вы очень любите активный отдых и даже катаетесь на горных лыжах. Сейчас у Вас остаётся время на хобби?

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Вот ещё в прошлом году я каталась в Италии. Так получилось, что это была Италия. В этом году я не поехала, потому что я немножко повредила колено и поэтому решила год-два сделать передышку. Никак не могу восстановить это колено. Но у меня сейчас и времени немножко поменьше. Дело в том, что я нашла себе ещё одну работу, в центре Димы Рогачёва.