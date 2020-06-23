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В Жодино введут в эксплуатацию новый дом. 21 многодетная семья получит жильё

23 июня 2020 15:41
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Новости Беларуси. В Жодино до конца июня введут в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино введут в эксплуатацию новый дом. 21 многодетная семья получит жильё-1

Пятиэтажка разместилась в 8-м микрорайоне. На ее строительство понадобилось 11 месяцев. Сейчас остались только работы по благоустройству. Возле нового дома предусмотрены парковка, детская площадка с безопасным покрытием. Территорию также планируют озеленить. Кстати, жилье здесь получит и 21 многодетная семья.

В Жодино введут в эксплуатацию новый дом. 21 многодетная семья получит жильё-4

Александр Шило, заместитель председателя Жодинского горисполкома:
На сегодняшний день в городе Жодино на очереди нуждающихся в жилищных условиях состоит 399 многодетных семей. В этом году мы планируем обеспечить 66 из них. Уменьшение очереди нуждающихся в жилищных условиях нам позволит обеспечить строительство нового 9-го микрорайона. Буквально в следующем месяце мы начнем проектировать сами дома.

В Жодино введут в эксплуатацию новый дом. 21 многодетная семья получит жильё-7

Кроме этого дома, в Жодино до конца 2020 года введут в эксплуатацию еще два. Там также жилье получат более 50 многодетных семей.

# Строительство # общество # Александр Шило # Фотофакт

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