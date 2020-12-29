Когда можно сдать ёлки на переработку в Минске?

Новости Беларуси. Минчане смогут сдать новогодние елки на переработку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Правда, сделать это можно только 17 или 24 января. Места определят чуть позже, они будут указаны на сайтах районных ЖКХ.
Новости Беларуси. Минчане смогут сдать новогодние елки на переработку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Правда, сделать это можно только 17 или 24 января. Места определят чуть позже, они будут указаны на сайтах районных ЖКХ.
Коммунальщики отправят елки на компост, поэтому их стоит заранее освободить от гирлянд и игрушек. К слову, в 2019 году минчане сдали на переработку более 20 тонн новогодних деревьев.
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Передача елок на компостирование влияет на то, что мы меньше отходов захораниваем на полигонах захоронения. Бережем нашу природу.
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