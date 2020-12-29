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Когда можно сдать ёлки на переработку в Минске?

29 декабря 2020 16:01
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Новости Беларуси. Минчане смогут сдать новогодние елки на переработку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Правда, сделать это можно только 17 или 24 января. Места определят чуть позже, они будут указаны на сайтах районных ЖКХ.

Когда можно сдать ёлки на переработку в Минске?-1

Коммунальщики отправят елки на компост, поэтому их стоит заранее освободить от гирлянд и игрушек. К слову, в 2019 году минчане сдали на переработку более 20 тонн новогодних деревьев.

Когда можно сдать ёлки на переработку в Минске?-4

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Передача елок на компостирование влияет на то, что мы меньше отходов захораниваем на полигонах захоронения. Бережем нашу природу.

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# Новый год # общество # Анастасия Воробьева # Фотофакт

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