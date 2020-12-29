Когда можно сдать ёлки на переработку в Минске?

Новости Беларуси. Минчане смогут сдать новогодние елки на переработку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Правда, сделать это можно только 17 или 24 января. Места определят чуть позже, они будут указаны на сайтах районных ЖКХ.