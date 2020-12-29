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Делегат VI Всебелорусского народного собрания: надеюсь, что будут обсуждаться животрепещущие политические вопросы

29 декабря 2020 16:34
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Новости Беларуси. Делегатов на шестое Всебелорусское народное собрание от «Белой Руси» избрали 29 декабря. Столичную организацию представят 75 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минскую организацию «Белой Руси» на ВНС представят 75 делегатов. В каких сферах они работают?

Делегатов выбирают во всех регионах страны. От Гомеля планируется делегировать 75 человек, треть уже выдвинута и согласована на сессии городского Совета депутатов.  Среди них есть представители промышленной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, образования, здравоохранения и культуры.

Делегат VI Всебелорусского народного собрания: надеюсь, что будут обсуждаться животрепещущие политические вопросы-1

Многие из делегатов в последние несколько месяцев активно участвовали в работе общественных приемных и диалоговых площадок: они знают, какие проблемы сегодня волнуют людей. Именно они занимались сбором инициатив и предложений от жителей белорусских городов, поэтому в столицу каждый приедет со своим видением и конкретными предложениями по развитию нашего государства.

Делегат VI Всебелорусского народного собрания: надеюсь, что будут обсуждаться животрепещущие политические вопросы-4

Сергей Хахомов, делегат VI Всебелорусского народного собрания, ректор Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Эти люди имеют опыт руководящей работы, опыт общения с большими коллективами. Я надеюсь, что на этом собрании будут не только подводиться итоги прошедшей пятилетки, обсуждаться планы на будущую, но и будут обсуждаться животрепещущие политические вопросы, о которых в последние месяцы много говорится и в средствах массовой информации, и на диалоговых площадках, и между людьми.

Делегат VI Всебелорусского народного собрания: надеюсь, что будут обсуждаться животрепещущие политические вопросы-7

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Шестой форум соберет представителей всех слоев общества.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Сергей Хахомов # Фотофакт

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