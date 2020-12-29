«Мы хотим внести какой-то маленький вклад». Сотрудники Воложинской библиотеки присоединились к акции «Ёлка желаний»

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Необычное дерево появилось в городской детской библиотеке. На ветках – картинки и письма с тайными желаниями, которые загадали на Новый год юные читатели из многодетных семей. Все просьбы, оставленные на елке, сотрудники библиотеки выполнили. На городском шествии Дедов Морозов каждый из детей получил свой долгожданный подарок.
Светлана Янковская, заведующая Воложинской детской библиотекой:
В преддверии Нового года всем деткам очень приятно получать подарки, и мы стараемся порадовать. Это хорошее дело, и мы хотим внести какой-то маленький вклад. А сделать доброе дело – это легко.
Кстати, акция стартовала 1 декабря. «Елка желаний» – часть масштабного марафона «Наши дети».
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