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«Мы хотим внести какой-то маленький вклад». Сотрудники Воложинской библиотеки присоединились к акции «Ёлка желаний»

29 декабря 2020 16:23
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы хотим внести какой-то маленький вклад». Сотрудники Воложинской библиотеки присоединились к акции «Ёлка желаний»-1

Необычное дерево появилось в городской детской библиотеке. На ветках – картинки и письма с тайными желаниями, которые загадали на Новый год юные читатели из многодетных семей. Все просьбы, оставленные на елке, сотрудники библиотеки выполнили. На городском шествии Дедов Морозов каждый из детей получил свой долгожданный подарок.

«Мы хотим внести какой-то маленький вклад». Сотрудники Воложинской библиотеки присоединились к акции «Ёлка желаний»-4

Светлана Янковская, заведующая Воложинской детской библиотекой:
В преддверии Нового года всем деткам очень приятно получать подарки, и мы стараемся порадовать. Это хорошее дело, и мы хотим внести какой-то маленький вклад. А сделать доброе дело – это легко.

«Мы хотим внести какой-то маленький вклад». Сотрудники Воложинской библиотеки присоединились к акции «Ёлка желаний»-7

Кстати, акция стартовала 1 декабря. «Елка желаний» – часть масштабного марафона «Наши дети».

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# Новый год # общество # Светлана Янковская # Фотофакт

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