«Мы хотим внести какой-то маленький вклад». Сотрудники Воложинской библиотеки присоединились к акции «Ёлка желаний»

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Необычное дерево появилось в городской детской библиотеке. На ветках – картинки и письма с тайными желаниями, которые загадали на Новый год юные читатели из многодетных семей. Все просьбы, оставленные на елке, сотрудники библиотеки выполнили. На городском шествии Дедов Морозов каждый из детей получил свой долгожданный подарок.