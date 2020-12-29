Заслуженный деятель искусств Беларуси Нина Дьяченко на вручении госнаграды: «Это открывает возможности»

Среди гостей как и достаточно известные персоны, так и люди, чьи имена неизвестны широкой общественности. В новом статусе с этого дня будет продолжать свою работу в хореографическом колледже и педагог Нина Дьяченко.

Нина Дьяченко, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Для меня это сюрприз, честно говоря. Я как-то не предполагала. Тем более, что я знаю, что награда «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь» практически мужская. Я посмотрела – практически одни мужчины награждены: с 1995 года, когда учреждена эта награда, 12 мужчин и три женщины. Вот я четвертая.

Я думаю, что это открывает возможности и для других в получении этой награды такой высокой.