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Заслуженный деятель искусств Беларуси Нина Дьяченко на вручении госнаграды: «Это открывает возможности»

29 декабря 2020 14:09
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Новости Беларуси. 29 декабря Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заслуженный деятель искусств Беларуси Нина Дьяченко на вручении госнаграды: «Это открывает возможности»-1

Гостями этой встречи стали представители самых разных сфер. Накануне Нового года сюда пригласили учителей и строителей, врачей, священнослужителей, ученых и артистов. 

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Среди гостей как и достаточно известные персоны, так и люди, чьи имена неизвестны широкой общественности. В новом статусе с этого дня будет продолжать свою работу в хореографическом колледже и педагог Нина Дьяченко.

Заслуженный деятель искусств Беларуси Нина Дьяченко на вручении госнаграды: «Это открывает возможности»-4

Нина Дьяченко, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Для меня это сюрприз, честно говоря. Я как-то не предполагала. Тем более, что я знаю, что награда «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь» практически мужская. Я посмотрела – практически одни мужчины награждены: с 1995 года, когда учреждена эта награда, 12 мужчин и три женщины. Вот я четвертая.

Я думаю, что это открывает возможности и для других в получении этой награды такой высокой.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Нина Дьяченко # Виктор Кляйн # Фотофакт

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