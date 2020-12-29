«Это был шок! Отработал 35 лет». Заслуженный шахтёр Беларуси о получении госнаграды

Новости Беларуси. 29 декабря Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостями этой встречи стали представители самых разных сфер. Накануне Нового года сюда пригласили учителей и строителей, врачей, священнослужителей, ученых и артистов. Тех, кто многие годы трудится в полях и научных центрах, на заводах, кто бдительно несет службу по обороне рубежей Отечества.

Среди гостей как и достаточно известные персоны, так и люди, чьи имена неизвестны широкой общественности. Например, Виктор Кляйн посвятил большую часть своей жизни работе на «Беларуськалии».

Виктор Кляйн, заслуженный шахтер Беларуси:

Я в отпуске. Позвонил начальник, предупредил, что 29-го вручается награда. Это был шок. Мне кажется, что это заслуга за прошедшие годы: заслужил, отработал 35 лет.

Стать шахтером – надо годы, хорошим шахтером – минимум пять лет. Ну а все остальное уже с годами приходит, опыт.