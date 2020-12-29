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«Это был шок! Отработал 35 лет». Заслуженный шахтёр Беларуси о получении госнаграды

29 декабря 2020 14:04
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Новости Беларуси. 29 декабря Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это был шок! Отработал 35 лет». Заслуженный шахтёр Беларуси о получении госнаграды-1

Гостями этой встречи стали представители самых разных сфер. Накануне Нового года сюда пригласили учителей и строителей, врачей, священнослужителей, ученых и артистов. Тех, кто многие годы трудится в полях и научных центрах, на заводах, кто бдительно несет службу по обороне рубежей Отечества.

Заслуженный деятель искусств Беларуси Нина Дьяченко на вручении госнаграды: «Это открывает возможности»

«Это был шок! Отработал 35 лет». Заслуженный шахтёр Беларуси о получении госнаграды-4

Среди гостей как и достаточно известные персоны, так и люди, чьи имена неизвестны широкой общественности. Например, Виктор Кляйн посвятил большую часть своей жизни работе на «Беларуськалии».

«Это был шок! Отработал 35 лет». Заслуженный шахтёр Беларуси о получении госнаграды-7

Машинисту-горняку сегодня присвоено почетное звание заслуженного шахтера Беларуси.

«Это был шок! Отработал 35 лет». Заслуженный шахтёр Беларуси о получении госнаграды-10

Виктор Кляйн, заслуженный шахтер Беларуси:
Я в отпуске. Позвонил начальник, предупредил, что 29-го вручается награда. Это был шок. Мне кажется, что это заслуга за прошедшие годы: заслужил, отработал 35 лет.

Стать шахтером – надо годы, хорошим шахтером – минимум пять лет. Ну а все остальное уже с годами приходит, опыт.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Нина Дьяченко # Виктор Кляйн # Фотофакт

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