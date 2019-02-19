Президент Беларуси поздравил Митрополита Павла с днём рождения

Новости Беларуси. 19 февраля отмечает день рождения Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он родился в Караганде в семье рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Духовный путь кандидата богословия начинался с Московской семинарии, потом были академия и аспирантура. Позже Владыка вел важные направления деятельности православной церкви, в том числе за пределами нашего континента. В сан епископа он посвящен в 1998 году, в последние годы является предстоятелем белорусской православной церкви.

С личным событием Митрополита поздравил Президент Александр Лукашенко.