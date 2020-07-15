Минэнерго о БелАЭС: можно построить ещё один блок, площадки в Могилёвской области тоже могут быть использованы

Лилия Дулинец, заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь:

По поводу дальнейшего развития атомной энергетики – мы сегодня уже имеем очень хороший потенциал в стране. Понимаете? У нас сегодня уже ведётся подготовка, как говорится, персонала. У нас очень хорошая система радиоактивного мониторинга окружающей среды, замечательная. У нас сегодня есть специалисты. Я хочу сказать, что ведь многие другие страны, которые тоже строят атомные станции, они уже к нам обращаются, они приглашают наших специалистов. К нам поступило предложение и из Бангладеш – они строят первую атомную станцию, с венграми мы сейчас очень активно работаем, в Турции много наших специалистов, в Узбекистане. Понимаете? Они приглашают не то, что там, отдельных специалистов, они готовы, чтобы наши организации приезжали и участвовали там в строительстве. То есть у нас уже есть потенциал. И, конечно же, наверное, надо его будет как-то использовать в дальнейшем.

Например, вот эта площадка, где у нас сегодня два блока реализуются, там возможно посадить ещё один блок. Например, экспортоориентированный. Если наша соседка, скажем так, сочтёт возможным покупать недорогую электрическую энергию – ни для кого не секрет, что у них цена после вывода Игналинской из эксплуатации значительно выросла. Ведь экономические законы никто не отменял. Если это будет дешёвая электроэнергия, если это будет безопасная станция, то почему нет? Там вполне можно построить ещё один экспортоориентированный блок. Также у нас в стране могут найтись другие площадки. Вот мы смотрели площадки в Могилёвской области – они тоже могут быть использованы. Там будет немножечко дороже строительство, потому что там есть проблема с карстами. Но, тем не менее, там тоже возможно реализовать проект.

То есть об этом надо, конечно, думать. Это будет взаимоувязано с развитием экономики нашей страны. У нас впереди очень большие планы – сейчас задача №1: ввести в эксплуатацию первый энергоблок, затем – второй энергоблок. Там тоже очень большая готовность. Мы к этому событию относимся очень серьёзно, взвешенно. Поэтому это у нас ключевое событие сегодня №1.