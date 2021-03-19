Там был проведён один из самых зверских экспериментов. В Беларуси 77-я годовщина освобождения узников «Озаричей»

Новости Беларуси. Сегодня, 19 марта, 77-я годовщина освобождения узников Озаричских лагерей смерти. Они были созданы по приказу Гитлера на переднем крае обороны в качестве прикрытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди умирали не только от голода и холода. Именно здесь был проведен один из самых зверских экспериментов: узников заражали сыпным тифом, ожидая что эпидемия перекинется на солдат наступающей Советской армии. Носителями смертельной болезни делали всех без исключения: женщин, стариков, детей. В 1944 году всего за 9 дней здесь погибли почти 20 тысяч человек.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников