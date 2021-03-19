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Блогер Антон Мотолько стал фигурантом уголовного дела. Его объявят в международный розыск

19 марта 2021 10:17
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Новости Беларуси. Организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, создание экстремистского формирования. Блогер Антон Мотолько стал фигурантом уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блогер Антон Мотолько стал фигурантом уголовного дела. Его объявят в международный розыск-1

Прокурором Минска санкционировано постановление об его аресте. В МВД направлены документы для организации межгосударственного розыска. Кроме того, Следственный комитет инициирует признание созданного Мотолько Telegram-канала экстремистским.

Материалы для принятия мер по ограничению доступа к ресурсу переданы в Министерство информации. Следователи анализируют данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого Координационного совета, представителями других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Беларуси и ее национальной безопасности.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Антон Мотолько # Фотофакт

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