Блогер Антон Мотолько стал фигурантом уголовного дела. Его объявят в международный розыск

Новости Беларуси. Организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, создание экстремистского формирования. Блогер Антон Мотолько стал фигурантом уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокурором Минска санкционировано постановление об его аресте. В МВД направлены документы для организации межгосударственного розыска. Кроме того, Следственный комитет инициирует признание созданного Мотолько Telegram-канала экстремистским.

Материалы для принятия мер по ограничению доступа к ресурсу переданы в Министерство информации. Следователи анализируют данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого Координационного совета, представителями других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Беларуси и ее национальной безопасности.