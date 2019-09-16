Александр Лукашенко: «Мы уже убедились: треть в парламенте женщин – это стабильный парламент»
Новости Беларуси. В парламенте должны быть представлены все слои общества: от молодёжи до пожилых людей. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
30-35% старого состава мы просто настоятельно вынуждены рекомендовать побороться, чтобы попасть в новый состав парламента. Чтобы была преемственность. В противном случае придут абсолютно новые люди и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить и перенести в новый парламент, чтобы легче было освоить эту практику, эту науку.
Ну и по женщинам. Я говорил и всегда говорю: 30-35 % женщин кровь из носа надо поддерживать в новом парламенте. Мы уже убедились: треть в парламенте женщин – это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают – стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе. Поэтому надо сохранить представительство женщин на уровне хотя бы 30-35 %.
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