Александр Лукашенко: «Мы уже убедились: треть в парламенте женщин – это стабильный парламент»

Новости Беларуси. В парламенте должны быть представлены все слои общества: от молодёжи до пожилых людей. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

30-35% старого состава мы просто настоятельно вынуждены рекомендовать побороться, чтобы попасть в новый состав парламента. Чтобы была преемственность. В противном случае придут абсолютно новые люди и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить и перенести в новый парламент, чтобы легче было освоить эту практику, эту науку.