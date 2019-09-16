Задачи выполнены на «отлично». Итоги первого этапа учений «Щит Союза – 2019»

Новости Беларуси. «Щит Союза – 2019». На российском полигоне Мулино продолжаются масштабные российско-белорусские учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представляют 4 тысячи военнослужащих: это десантники, связисты, артиллеристы и тыловики. Григорий Азарёнок подвёл первые итоги и готов рассказать, что ждёт наших военных на втором этапе тренировки.

Сентябрь – традиционно самый горячий месяц для Вооружённых Сил. В это время проходят различные крупные учения. Раз в два года они приобретают масштаб Союзного государства.

В 2017 у нас был «Запад». Сейчас на российском полигоне Мулино Нижегородской области начались совместные манёвры «Щит Союза – 2019».







Наши войска начали пребывать ещё на прошлой неделе. И первый экзамен, как водится, держали тыловики. Им предстояло в полевых условиях наладить быт четырёх тысяч военнослужащих.







Кристина Артём, механик-радиотелефонист :

Как правило, представляешь себе: палатка, холодно, осень наступает. Здесь тепло, палатки у нас все новые.







Костяк белорусской группировки составили 120-я и 19-я механизированные бригады. Известные во всём мире пехотинцы и десантники подтвердили класс в четверг, совершив плав на боевой технике через озеро Исаакиевское.

Отлично себя показали бронированные машины «Кайман» – одна из лучших разработок отечественного военпрома. Манёвры прошли и при свете дня, и в ночное время.





Александр Махров, заместитель командира парашютно-десантного батальона:

Незнакомая местность, незнакомый мотодром, полигон, ну и ночные условия. Хотя батальон подготовился, все занятия были проведены в пункте постоянной дислокации, на своих полигонах.





Ну а в пятницу начались сами учения. На первом этапе – отработка работы штабов. Совместное командование спланировало применение войск. В это время подразделения должны были не допустить дестабилизации обстановки в зонах ответственности.

Против них действовали диверсанты, разведчики и незаконные вооружённые формирования. Противник применял самые современные средства борьбы.

Олег Белоконев, начальник генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Проведение данного мероприятия позволит нам отработать совместно возложенных на региональную группировку задач. А также проверить надёжность и оперативность систем управления в сложных условиях обстановки, в том числе воздействия средств радиоэлектронной борьбы.





А в ночь с субботы на воскресенье условный противник нанёс по совместной группировке массированный ракетно-воздушный удар. Оборонительный бой наши солдаты вели несколько часов. Задачи выполнены на «отлично», оборону белорусов сломать не удалось.