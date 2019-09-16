Прямой эфир

В Минске поздравили женщин, ставших мамами в День города

16 сентября 2019 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подарки вручали и в шестом роддоме. Здесь в минувшие выходные на свет появились 12 малышей – восемь мальчиков и четыре девочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске поздравили женщин, ставших мамами в День города-1

С поздравлениями и подарками в шестой роддом приехал помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску. Виталий Прима пожелал мамам и их малышам крепкого здоровья и прибавления в семьях.

В Минске поздравили женщин, ставших мамами в День города-4

Юлия Пляц:
Очень счастлива, что малышка здорова и что я себя чувствую хорошо. И что родилась в такой день необычный – в День города. Подарила гражданина!

В Минске поздравили женщин, ставших мамами в День города-7

Виталий Прима, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Рождение ребенка – это всегда, наверное, самый главный, волнительный и важный момент в жизни любого человека. Не только человека, семьи. И поэтому, наверное, все ожидают этого события.

Это не только радость, не только счастье – это, надо понимать, и ответственность за то, что появляется новый человек. И любой человек должен сразу осознавать и думать, как его воспитывать, что мы ему можем дать, куда мы его направим, чтобы он вырос достойным и хорошим гражданином своей страны.

В Минске поздравили женщин, ставших мамами в День города-10

Трогательная акция «Здравствуй, минчанин!» ежегодно проходит в столице. В 2019 году в день рождения Минска на свет появились 30 малышей.

# День города в Минске # общество # Юлия Пляц # Виталий Прима # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень не люблю у рыбы вырезать глаза». Татьяна Мархель в 12 честных ответах на неожиданные вопросы
16 сентября 2019 13:07

«Очень не люблю у рыбы вырезать глаза». Татьяна Мархель в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Олег Белоконев: главная цель «Щита Союза-2019, считаю, будет достигнута
16 сентября 2019 12:07

Олег Белоконев: главная цель «Щита Союза-2019, считаю, будет достигнута

Ночной бой на передовой: белорусские военные решили очередную задачу в ходе «Щита Союза-2019»
16 сентября 2019 07:58

Ночной бой на передовой: белорусские военные решили очередную задачу в ходе «Щита Союза-2019»