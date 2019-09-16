В Минске поздравили женщин, ставших мамами в День города

Новости Беларуси. Подарки вручали и в шестом роддоме. Здесь в минувшие выходные на свет появились 12 малышей – восемь мальчиков и четыре девочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С поздравлениями и подарками в шестой роддом приехал помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску. Виталий Прима пожелал мамам и их малышам крепкого здоровья и прибавления в семьях.

Юлия Пляц: Очень счастлива, что малышка здорова и что я себя чувствую хорошо. И что родилась в такой день необычный – в День города. Подарила гражданина!

Виталий Прима, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:

Рождение ребенка – это всегда, наверное, самый главный, волнительный и важный момент в жизни любого человека. Не только человека, семьи. И поэтому, наверное, все ожидают этого события.

Это не только радость, не только счастье – это, надо понимать, и ответственность за то, что появляется новый человек. И любой человек должен сразу осознавать и думать, как его воспитывать, что мы ему можем дать, куда мы его направим, чтобы он вырос достойным и хорошим гражданином своей страны.