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«Очень не люблю у рыбы вырезать глаза». Татьяна Мархель в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

16 сентября 2019 13:07
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Актриса откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Что для Вас счастье?

Татьяна Мархель, народная артистка Беларуси:
Счастье? Вот нужно Вам было спросить! Не быть одинокой.

«Очень не люблю у рыбы вырезать глаза». Татьяна Мархель в 12 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Чего Вы в жизни боитесь больше всего?        

Татьяна Мархель:
Мышей!

Татьяна Мархель:
Бетховен.

Был ли момент, когда Вы оказались на границе жизни и смерти?

Татьяна Мархель:
Это была ночь. Звёзды. Я далеко от дороги, осень, в стоге сена или соломы. И случилось со мной то, что  я осталась одна.

«Очень не люблю у рыбы вырезать глаза». Татьяна Мархель в 12 честных ответах на неожиданные вопросы-4

Когда Вы последний раз плакали?

Татьяна Мархель:
Я очень не люблю, извините, у рыбы, когда я её готовлю, вырезать глаза. И тогда мне хочется плакать – как это нехорошо я поступаю.

Кто Ваш враг №1?

Татьяна Мархель:
Это некоторые черты характера у меня самой.

Если бы дьявол предложил Вам бессмертие безо всяких условий, Вы бы согласились?

Татьяна Мархель:
Ну, во-первых, я с этим товарищем никаких отношений не хочу иметь.                                                                                                 

Что Вы сейчас читаете?

Татьяна Мархель:
Извините, что всуе, как говорят… Перечитываю Библию.      

Какой вопрос Вам журналисты никогда не задавали?

Татьяна Мархель:
Нравлюсь ли я себе.

Вы себе нравитесь?

Татьяна Мархель:
После грима на телестудии я нравлюсь себе.

«Очень не люблю у рыбы вырезать глаза». Татьяна Мархель в 12 честных ответах на неожиданные вопросы-7

Самая большая сумма, которую Вы потратили за раз?

Татьяна Мархель:
Тысячу долларов я заплатила. Но я их заработала.                   

Любовь – это?

Татьяна Мархель:
Большое счастье. Правда, за это счастье приходится платить очень дорого. Теперь я простила бы многое. Я теперь вспоминаю только хорошее в отношении своего любимого человека – мужа. Светлая ему память…

# Театр # общество # Татьяна Мархель # Вадим Щеглов

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