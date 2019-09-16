«Очень не люблю у рыбы вырезать глаза». Татьяна Мархель в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Татьяна Мархель, народная артистка Беларуси: Счастье? Вот нужно Вам было спросить! Не быть одинокой.

Что для Вас счастье?

Актриса откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Татьяна Мархель: Это была ночь. Звёзды. Я далеко от дороги, осень, в стоге сена или соломы. И случилось со мной то, что я осталась одна.

Был ли момент, когда Вы оказались на границе жизни и смерти?

Чего Вы в жизни боитесь больше всего?

Когда Вы последний раз плакали?

Татьяна Мархель:

Я очень не люблю, извините, у рыбы, когда я её готовлю, вырезать глаза. И тогда мне хочется плакать – как это нехорошо я поступаю.

Кто Ваш враг №1?

Татьяна Мархель:

Это некоторые черты характера у меня самой.

Если бы дьявол предложил Вам бессмертие безо всяких условий, Вы бы согласились? Татьяна Мархель:

Ну, во-первых, я с этим товарищем никаких отношений не хочу иметь.

Что Вы сейчас читаете?

Татьяна Мархель:

Извините, что всуе, как говорят… Перечитываю Библию.

Какой вопрос Вам журналисты никогда не задавали?

Татьяна Мархель:

Нравлюсь ли я себе.

Вы себе нравитесь?

Татьяна Мархель:

После грима на телестудии я нравлюсь себе.