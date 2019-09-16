«Очень не люблю у рыбы вырезать глаза». Татьяна Мархель в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Актриса откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Что для Вас счастье?
Татьяна Мархель, народная артистка Беларуси:
Счастье? Вот нужно Вам было спросить! Не быть одинокой.
Актриса откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Что для Вас счастье?
Татьяна Мархель, народная артистка Беларуси:
Счастье? Вот нужно Вам было спросить! Не быть одинокой.
Чего Вы в жизни боитесь больше всего?
Татьяна Мархель:
Мышей!
Татьяна Мархель:
Бетховен.
Был ли момент, когда Вы оказались на границе жизни и смерти?
Татьяна Мархель:
Это была ночь. Звёзды. Я далеко от дороги, осень, в стоге сена или соломы. И случилось со мной то, что я осталась одна.
Когда Вы последний раз плакали?
Татьяна Мархель:
Я очень не люблю, извините, у рыбы, когда я её готовлю, вырезать глаза. И тогда мне хочется плакать – как это нехорошо я поступаю.
Кто Ваш враг №1?
Татьяна Мархель:
Это некоторые черты характера у меня самой.
Если бы дьявол предложил Вам бессмертие безо всяких условий, Вы бы согласились?
Татьяна Мархель:
Ну, во-первых, я с этим товарищем никаких отношений не хочу иметь.
Что Вы сейчас читаете?
Татьяна Мархель:
Извините, что всуе, как говорят… Перечитываю Библию.
Какой вопрос Вам журналисты никогда не задавали?
Татьяна Мархель:
Нравлюсь ли я себе.
Вы себе нравитесь?
Татьяна Мархель:
После грима на телестудии я нравлюсь себе.
Самая большая сумма, которую Вы потратили за раз?
Татьяна Мархель:
Тысячу долларов я заплатила. Но я их заработала.
Любовь – это?
Татьяна Мархель:
Большое счастье. Правда, за это счастье приходится платить очень дорого. Теперь я простила бы многое. Я теперь вспоминаю только хорошее в отношении своего любимого человека – мужа. Светлая ему память…