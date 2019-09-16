Александр Лукашенко: главное – чтобы в парламент пришли вменяемые, нормальные люди
Новости Беларуси. В Парламенте должны быть представлены все слои общества: от молодежи до пожилых людей. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На финише надо бежать быстрее, красивее, чтобы это запомнилось людям.
Я хотел бы – наверное, это будет правильно – встретиться на несколько минут с парламентариями. Будет правильно, если я поблагодарю их за их работу. Потому что работали ведь тысячи людей, и прежде всего парламентарии. На что работали? На стабильность. Парламент очень большую роль играет в привнесении стабильности в наше общество. Это представительский орган, не только высший законодательный орган. Поэтому надо поблагодарить депутатов за это.
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Главное – чтобы было стабильно, и чтобы во власть, в парламент пришли вменяемые, нормальные люди, которые не разрушать будут, а будут созидать. И желательно на той основе, которая сегодня создана в нашей Беларуси.
Основная задача депутатов Палаты представителей – законотворчество. Шестому созыву удалось сделать немало. Глава государства подписал 236 законов, которые приняты нынешним составом. Кроме того, проделана большая работа в части повышения авторитета Беларуси на международной арене. Так, Минск принял 26-ю Парламентскую ассамблею ОБСЕ.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
За последние три года против Республики Беларусь Парламентской ассамблеей не было принято ни одной резолюции. А депутаты Палаты представителей подготовили три резолюции, которые были приняты Парламентской ассамблеей.
У нас на сегодня расширилось взаимодействие со многими парламентариями. Впервые в истории был совершен официальный визит парламентариев в Швейцарию. Активизировалось взаимодействие с парламентом Польши, Чехии, Эстонии. Сегодня белорусский парламент узнаваемый и авторитетный.
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