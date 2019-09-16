Александр Лукашенко: главное – чтобы в парламент пришли вменяемые, нормальные люди

Новости Беларуси. В Парламенте должны быть представлены все слои общества: от молодежи до пожилых людей. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На финише надо бежать быстрее, красивее, чтобы это запомнилось людям.

Я хотел бы – наверное, это будет правильно – встретиться на несколько минут с парламентариями. Будет правильно, если я поблагодарю их за их работу. Потому что работали ведь тысячи людей, и прежде всего парламентарии. На что работали? На стабильность. Парламент очень большую роль играет в привнесении стабильности в наше общество. Это представительский орган, не только высший законодательный орган. Поэтому надо поблагодарить депутатов за это.

Президент Беларуси о новом парламенте: «Там должны быть представлены все»

Главное – чтобы было стабильно, и чтобы во власть, в парламент пришли вменяемые, нормальные люди, которые не разрушать будут, а будут созидать. И желательно на той основе, которая сегодня создана в нашей Беларуси.