В Бресте задержали неоднократно судимого активиста несанкционированного шествия
Новости Беларуси. В Бресте задержан неоднократно судимый, в том числе за убийство, 42-летний безработный. В отношении мужчины составлен административный протокол за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выяснилось, он выступал в роли лидера толпы – возглавлял колонну протестующих 30 августа.
– Сколько у вас в общем срок нахождения в местах лишения свободы?
– 15 лет.
– За первую статью какую?
– За убийство было. Ну, ошибки прошлого. В 2012 году освободился, и все, только вот один раз три месяца ареста давали.
– За что давали три месяца ареста?
– Нашел телефон в игровых автоматах.
– Сколько административных привлечений у вас за все время есть, можете вспомнить?
– Вспомнить бы.
– Ну сколько, больше 20, больше 30?
– Много.
– Очень много, да?
– То есть помимо хищения вас тоже много раз привлекали к ответственности?
– Только мелкое хищение.
– Работаете вы где-то?
– Сейчас не работаю здесь.
– Вы знаете, что это мероприятие сегодня, когда по дорогам шли и во всему остальному, – это несанкционированное массовое мероприятие?
– Ну, наверное.
– Вы конкретно по проезжей части шли?
– Шел по проезжей части.
– Впереди?
– Нет, я впереди не шел.
– А сколько перед вами было, 2-3 человека?
– Я не знаю, я же не буду там считать. Я шел и шел себе, все.