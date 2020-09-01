В Бресте задержали неоднократно судимого активиста несанкционированного шествия

– Сколько у вас в общем срок нахождения в местах лишения свободы?

– 15 лет.

– За первую статью какую?

– За убийство было. Ну, ошибки прошлого. В 2012 году освободился, и все, только вот один раз три месяца ареста давали.

– За что давали три месяца ареста?

– Нашел телефон в игровых автоматах.

– Сколько административных привлечений у вас за все время есть, можете вспомнить?

– Вспомнить бы.

– Ну сколько, больше 20, больше 30?

– Много.

– Очень много, да?

– То есть помимо хищения вас тоже много раз привлекали к ответственности?

– Только мелкое хищение.

– Работаете вы где-то?

– Сейчас не работаю здесь.