«Моя коллекция самая крупная в нашей стране, а возможно и во всём мире». Как минчанин открыл музей елочных игрушек

Пришла пора не просто ставить дома ёлку, а пришла пора эту ёлку как-то украшать. И создавать праздничную атмосферу. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – коллекционер ёлочных игрушек – Андрей Бегун.
Сколько новогодних игрушек в вашей коллекции?
Андрей Бегун, коллекционер ёлочных игрушек:
Игрушек у меня несколько тысяч. Они собраны со всех континентов.
Как это происходит?
Андрей Бегун:
Я путешествую по миру не только на Новый год, но и в обычное лето, зимой и весной. Заранее узнаю, где найти что-то интересное и собираю, как в том известном фильме, традиции и иные новогодние артефакты, и ёлочные игрушки.
Было ли такое, что вы приходите к кому-то в гости и видите на ёлке великолепную игрушку и просите подарить её вам?
Андрей Бегун:
Была немножко похожая ситуация. Я находился в Северной Корее, в том самом отеле, где один незадачливый американский турист снял инструкцию. Я увидел у них обычную северокорейскую гирлянду. И теперь эта гирлянда находится в музее фабрики игрушек в городе Минске.
Где и когда в Минске коллекционер открыл музей ёлочных игрушек? С чего началось коллекционирование? Смотрите видео.