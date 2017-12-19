«Моя коллекция самая крупная в нашей стране, а возможно и во всём мире». Как минчанин открыл музей елочных игрушек

Пришла пора не просто ставить дома ёлку, а пришла пора эту ёлку как-то украшать. И создавать праздничную атмосферу. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – коллекционер ёлочных игрушек – Андрей Бегун.

Сколько новогодних игрушек в вашей коллекции?

Андрей Бегун, коллекционер ёлочных игрушек:

Игрушек у меня несколько тысяч. Они собраны со всех континентов.

Как это происходит?

Андрей Бегун:

Я путешествую по миру не только на Новый год, но и в обычное лето, зимой и весной. Заранее узнаю, где найти что-то интересное и собираю, как в том известном фильме, традиции и иные новогодние артефакты, и ёлочные игрушки.

Было ли такое, что вы приходите к кому-то в гости и видите на ёлке великолепную игрушку и просите подарить её вам?

Андрей Бегун:

Была немножко похожая ситуация. Я находился в Северной Корее, в том самом отеле, где один незадачливый американский турист снял инструкцию. Я увидел у них обычную северокорейскую гирлянду. И теперь эта гирлянда находится в музее фабрики игрушек в городе Минске.

Где и когда в Минске коллекционер открыл музей ёлочных игрушек? С чего началось коллекционирование? Смотрите видео.