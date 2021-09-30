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Студенты двух белорусских вузов примут участие в международной олимпиаде по финансовой безопасности

30 сентября 2021 16:25
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Новости Беларуси. Студенты Белорусского государственного и экономического университетов примут участие в международной олимпиаде по финансовой безопасности. Она пройдет в Сочи с 3 по 9 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Студенты двух белорусских вузов примут участие в международной олимпиаде по финансовой безопасности-1

Среди участников – представители из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В преддверии финального этапа в каждом из вузов-участников прошли отборочные испытания. Студентам нужно было представить свое видение решения проблем борьбы с преступностью в сфере экономики. Из 200 претендентов выбрали 10 человек: по 5 из каждого университета. 30 сентября они встретились с руководством Департамента финансового мониторинга в Комитете госконтроля.

Студенты двух белорусских вузов примут участие в международной олимпиаде по финансовой безопасности-4

Карина Мяделец, студентка БГЭУ:
Самое важное, что мы хотим получить от этой олимпиады, это прежде всего возможности. Возможности поучиться чему-то новому, прочувствовать что-то новое. Получить бесценный опыт, поделиться им и найти мотивацию, стимул двигаться и развиваться дальше.

Студенты двух белорусских вузов примут участие в международной олимпиаде по финансовой безопасности-7

Виталий Позняков, заведующий кафедрой банковского дела БГЭУ:
Надеемся, что наши ребята приобретут опыт, будут высококлассными специалистами в сфере финансовой безопасности. Мы олимпиаду провели среди студентов первого-третьего курсов, было более 200 участников.

Студенты двух белорусских вузов примут участие в международной олимпиаде по финансовой безопасности-10

Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:
Данное мероприятие поможет нам подготовить хорошую смену молодых специалистов. Мы сможем сравнить уровень знания наших будущих специалистов и их коллег из стран, входящих в Евразийскую группу по типу ФАТФ. Будут проводиться и ярмарки вакансий, чтобы в будущем ребята могли участвовать в ряде мероприятий. Сегодня на финансах зацикливаются многие вопросы, будь-то какие-то чисто регуляторные функции, но и, самое главное, противодействие преступности.

Студенты двух белорусских вузов примут участие в международной олимпиаде по финансовой безопасности-13

Олимпиада по финансовой безопасности включает четыре направления. Среди них – международные отношения, юриспруденция, информационная безопасность. Запланировано для студентов и проведение различных конференций, деловых игр и встреч с экспертами-практиками.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Вячеслав Реут # Карина Мяделец # Фотофакт

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