«Борьба за настоящую Беларусь. За Новую Европу». Игорь Марзалюк о наследниках тех, кто воевал на стороне нацистов

Новости Беларуси. Игорь Марзалюк в своей рубрике расскажет, как оппоненты власти проводят планомерную политику деформации историко-культурных приоритетов и ценностей нашей нации. Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

«Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, – так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает», – Достоевский Федор Михайлович, «Записки из подполья».

Как же верно было подмечено великим писателем. Это о вас, господа невероятные. И о тех из вас, которые считают, что имеют право на любую мерзость, в том числе и на мерзость убийства. Любой нормальный белорус сопереживает горю семьи офицера КГБ – Дмитрия «Нирваны». Сопереживаю и я. Он герой. Настоящий. Белорусский. Человек чести и долга.