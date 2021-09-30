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«Борьба за настоящую Беларусь. За Новую Европу». Игорь Марзалюк о наследниках тех, кто воевал на стороне нацистов

30 сентября 2021 16:27
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Новости Беларуси. Игорь Марзалюк в своей рубрике расскажет, как оппоненты власти проводят планомерную политику деформации историко-культурных приоритетов и ценностей нашей нации.

Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Борьба за настоящую Беларусь. За Новую Европу». Игорь Марзалюк о наследниках тех, кто воевал на стороне нацистов-1

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
«Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, – так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает», – Достоевский Федор Михайлович, «Записки из подполья».

«Борьба за настоящую Беларусь. За Новую Европу». Игорь Марзалюк о наследниках тех, кто воевал на стороне нацистов-4

Как же верно было подмечено великим писателем. Это о вас, господа невероятные. И о тех из вас, которые считают, что имеют право на любую мерзость, в том числе и на мерзость убийства. Любой нормальный белорус сопереживает горю семьи офицера КГБ – Дмитрия «Нирваны». Сопереживаю и я. Он герой. Настоящий. Белорусский. Человек чести и долга.

«Борьба за настоящую Беларусь. За Новую Европу». Игорь Марзалюк о наследниках тех, кто воевал на стороне нацистов-7

Вчера мои коллеги задавались вопросом, почему все это произошло? Плевела ненависти прошлого года дали всходы. Это действительно так. Но почему эти всходы оказались такими густыми и бурными? Ответ очень неприятен. Но мы должны честно посмотреть сами себе в глаза. Мы обязаны сами провести работу над ошибками. Для того чтобы их не допускать впредь. Правда в том, что слово убивает. Правда в том, что колоссальное значение для воспитания патриота либо мерзкого манкурта-убийцы имеет история. Исторические факты, целенаправленная историческая политика либо укрепляют позитивное самосознание нации, либо зовут к топору и разрушению. Рано или поздно это срабатывает.

Подробнее – в видеоматериале.

# Убийство # общество # Игорь Марзалюк # Фёдор Достоевский # Джордж Макдональд # Алесь Гелагаев # Станислав Гончаров # Адольф Гитлер # Карл Ценнер # Вильгельм Кубе # Фотофакт

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