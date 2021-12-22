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Анатолий Лаппо о посещении дома-интерната: «Я сам уже генерал-лейтенант, но сам окунулся в своё детство»

22 декабря 2021 13:13
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Новости Беларуси. Настоящий праздник устроили 22 декабря и в белычинском доме-интернате курсанты-пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо о посещении дома-интерната: «Я сам уже генерал-лейтенант, но сам окунулся в своё детство»-1

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Сегодня мы подарили улыбку, и это правильно. Ни в одной стране так не проводится. Я еще раз повторяю: в Беларуси не наших детей нет. Мы вот сегодня провели здесь, завтра будем проводить в Дзержинске. У нас у пограничников каждая часть, вплоть до пограничной заставы, должна посетить школу или детский сад. Мы должны подарить детям праздник. Я сам уже генерал-лейтенант, но сам окунулся в свое детство. Увидел в глазах детей преданность, заинтересованность. Я уверен в том, что если мы так будем ходить к нашим детям, то наши дети нас никогда не предадут.

В 2021 году пограничное ведомство планирует поздравить воспитанников более 20 социально-педагогических учреждений.

«Эта акция приносит только добро, позитив и любовь». Курсанты-пограничники посетили белыничский дом-интернат (здесь подробности).

# Госпогранкомитет # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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