Анатолий Лаппо о посещении дома-интерната: «Я сам уже генерал-лейтенант, но сам окунулся в своё детство»

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

Сегодня мы подарили улыбку, и это правильно. Ни в одной стране так не проводится. Я еще раз повторяю: в Беларуси не наших детей нет. Мы вот сегодня провели здесь, завтра будем проводить в Дзержинске. У нас у пограничников каждая часть, вплоть до пограничной заставы, должна посетить школу или детский сад. Мы должны подарить детям праздник. Я сам уже генерал-лейтенант, но сам окунулся в свое детство. Увидел в глазах детей преданность, заинтересованность. Я уверен в том, что если мы так будем ходить к нашим детям, то наши дети нас никогда не предадут.

В 2021 году пограничное ведомство планирует поздравить воспитанников более 20 социально-педагогических учреждений.