«Прочувствовали дух патриотизма». Слова клятвы главным символам страны прозвучали на площади Славы в Могилёве

Слова клятвы главным символам своей страны звучали сегодня, 12 мая, и на площади Славы в Могилеве. Молодые белорусы дали обещание беречь и защищать свою Родину, быть истинными патриотами и прививать уважение к любимой стране подрастающему поколению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников ритуала – лучшие студенты Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. Молодые люди признались, что учили текст клятвы несколько дней, а всю ответственность и настоящую силу этих слов смогли в полной мере прочувствовать во время церемонии.

– Меня очень заинтересовала фраза – воспитанных в традициях уважения в отношении к подвигам предков. Это очень важно для людей (и для меня), чтобы они помнили, через что мы прошли за все это время, через Великую Отечественную войну.

– Испытывали очень большие эмоции. Это даже страшнее, чем сдавать экзамен. Прочувствовали дух патриотизма.

Гордость всех белорусов – наш флаг – летал в космосе и покорил Антарктиду. Впечатленный этими событиями, 9-летний могилевчанин Владислав Басалыков посвятил этим событиям свой рисунок. Вдохновился юный художник еще и парадом на 9 Мая, куда ходил с семьей. Яркие впечатления застыли в красках и стали трогательным подарком для председателя Могилевского областного совета депутатов.

Владислав Басалыков, житель Могилева:

Я нарисовал Государственный флаг. И вместе с ним под его защитой молодые граждане Республики Беларусь – настоящие патриоты.

Александр Горошкин, председатель Могилевского областного совета депутатов, председатель Могилевской областной организации РОО «Белая Русь»:

Мы очень хорошо помним, что ту символику, которую в 2020 году нам пытались навязать, она запятнала себя во время Великой Отечественной войны. Именно под этими флагами, под этой символикой шагали в угоду нацистам наши коллаборационисты. Поэтому сегодня мы сделаем все для того, чтобы наши дети и внуки помнили, чтили и жили именно под этой символикой. Как сказал наш Президент, время выбрало нас. И я больше чем уверен, что именно так и будет.