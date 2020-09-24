«Планируется закрытие большинства полигонов и перераспределение мощностей». Появились новые правила обращения с отходами

Практика «попользовал – выбросил» приводит к образованию десятков миллионов тонн отходов ежегодно по всей стране. Тема сокращения объемов, накопления и переработки коммунального и производственного мусора в Беларуси на повестке дня. Предприятием «Бел НИЦ «Экология» создана единая система учета отходов, ведутся реестры, учитываются объекты по использованию, хранению, обезвреживанию отходов.

Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:

В настоящий момент реестр насчитывает более двух тысяч предприятий, которые используют отходы как собственные, так и отходы принимаемые у других. Мощность по переработке отходов классических вторичных материальных ресурсов, к которым мы относим стекло, пластик, бумагу, достаточно велика. На сегодня очень развита сеть заготовительных пунктов, которые также помогают обеспечить существующие мощности сырьем.

Нашей организацией впервые была разработана комплексная схема обращения с отходами. Эта схема включает в себя как логистическое движение – схема мусоровозов, так и работу с населением. Экологическую сознательность все чаще демонстрируют и сами граждане. Белорусы уже научились выделять стекло, пластик и бумагу из твердых бытовых отходов. Оставался лишь открытым вопрос раздельного вывоза, но и эта задача разрешилась.

С 1 сентября 2020 года вступил в силу технический кодекс «Правила обращения с коммунальными отходами». Отныне они должны вывозиться с контейнерных площадок разными мусоровозами, в противном случае компания-исполнитель будет обязана выплатить штраф.

Кроме того, появятся обязательства и у самих жильцов, которые могут быть привлечены к административной ответственности за недобросовестную сортировку мусора. И это еще не все новости из экомира.

Анастасия Фоменко, заведующая сектором государственных кадастров, реестров и государственной статистики РУП «Бел НИЦ «Экология»:

Планируется закрытие большинства полигонов, в республике всего останется их несколько. Планируется перераспределение мощностей, что помогает нам правильно построить схемы и планы движения транспорта. Исходя из этого, мы имеем более новую, усовершенствованную логистику, раздельный сбор улучшается.