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Задача – окончательно уничтожить условного противника. Завершается активная фаза учения «Славянское братство»

24 сентября 2020 08:30
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Новости Беларуси. Активная фаза совместного белорусско-российского учения «Славянское братство» подходит к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полевая задача третьего дня боевых действий – окончательно уничтожить условного противника и занять территорию.

Задача – окончательно уничтожить условного противника. Завершается активная фаза учения «Славянское братство»-1

Напомним, всего в маневрах в Беларуси участвуют более 6 000 военнослужащих и полтысячи единиц техники, а боевые действия разворачиваются на четырех полигонах.

Задача – окончательно уничтожить условного противника. Завершается активная фаза учения «Славянское братство»-4

23 сентября международная тактическая группа Беларуси и России отработала действия по защите рубежей Союзного государства, в том числе и в воздушном пространстве. Состоялось самое массовое за историю суверенной Беларуси десантирование. В нем были задействованы 265 человек и 40 единиц боевой техники.

Задача – окончательно уничтожить условного противника. Завершается активная фаза учения «Славянское братство»-7

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Также выполняем с нашими российскими коллегами задачу по ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника, диверсионно-разведывательных групп. Новое, что мы сейчас отрабатываем, это применение по земле наших новых самолетов, истребителей Су-30СМ, отработали на первом этапе истребительное прикрытие, сейчас они отрабатывают нанесение ударов по наземным целям. То есть самолеты многофункциональные, поэтому в этом эпизоде они будут работать чисто как ударный самолет, ударный тактический истребитель по наземным целям.

Задача – окончательно уничтожить условного противника. Завершается активная фаза учения «Славянское братство»-10

Тем временем на Гожском полигоне подразделения 6-й гвардейской бригады во взаимодействии с батальонной тактической группой парашютно-десантного полка Вооруженных Сил России провели разведывательно-поисковые действия с форсированием водной преграды. В результате условный противник был блокирован и уничтожен.

# Военные учения # общество # Игорь Голуб # Фотофакт

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