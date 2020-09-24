Задача – окончательно уничтожить условного противника. Завершается активная фаза учения «Славянское братство»

Новости Беларуси. Активная фаза совместного белорусско-российского учения «Славянское братство» подходит к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полевая задача третьего дня боевых действий – окончательно уничтожить условного противника и занять территорию.

Напомним, всего в маневрах в Беларуси участвуют более 6 000 военнослужащих и полтысячи единиц техники, а боевые действия разворачиваются на четырех полигонах.

23 сентября международная тактическая группа Беларуси и России отработала действия по защите рубежей Союзного государства, в том числе и в воздушном пространстве. Состоялось самое массовое за историю суверенной Беларуси десантирование. В нем были задействованы 265 человек и 40 единиц боевой техники.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Также выполняем с нашими российскими коллегами задачу по ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника, диверсионно-разведывательных групп. Новое, что мы сейчас отрабатываем, – это применение по земле наших новых самолетов, истребителей Су-30СМ, отработали на первом этапе истребительное прикрытие, сейчас они отрабатывают нанесение ударов по наземным целям. То есть самолеты многофункциональные, поэтому в этом эпизоде они будут работать чисто как ударный самолет, ударный тактический истребитель по наземным целям.