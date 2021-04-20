Сдали детский сад, активно строится жильё. Вот как Ленинский район подготовился к 70-летнему юбилею

Из любой точки этого района можно доехать в центр за 15 минут. Кроме того, он уже много лет поддерживает репутацию самого зеленого и сегодня отмечает свой юбилей. Уже догадались, о каком районе столицы идет речь? Тогда отправимся на необычную экскурсию: по самым экологичным, самым вкусным и, конечно же, новым местам Минска. Отправная точка маршрута – администрация Ленинского района, а наш гид на один день ее глава – Петр Николаевич Шостак, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:

В нашем районе проживает 221 000 человек. И район делится на пять микрорайонов: историческая часть Минска и исторический центр нашего района, район «Мотовело», район улицы Маяковского, Серебрянка со 100 000 населения и новая застройка – микрорайон Лошица.

Имидж самого зеленого района Ленинский бережно поддерживает. Несмотря на огромное количество новостроек, природа здесь в прямом смысле остается нетронутой.

Петр Шостак:

Ленинский район занимает около 2 000 гектаров, из них 740 гектаров – это площади зеленых насаждений, одна треть. Из них 150 гектаров – площадь водных угодий. Если посмотреть на нашу карту, то мы видим, что Ленинский район практически со всех сторон опоясан водными угодьями. У нас достаточно много зеленых зон. Самое главное – в нашем районе расположен самый лучший парк Минска.

История и будущее здесь сплелись воедино. Знаменитый Лошицкий музей-усадьба вполне мирно соседствует с расположенными за границей парка хайтековскими многоэтажками. Петр Шостак:

У нас сегодня в Лошице пять микрорайонов застроено, три застраивается, и два мы еще только проектируем. То есть пять готовых и пять еще прирастет. Сегодня в Лошице проживает 45 000 человек, будет проживать 80 000.

Районами перспективной застройки также считаются «Мотовело», улица Денисовская и второй автопарк. Сегодня Минск прирастает этажами: на месте частных домов появляются высотки, а бывшие владельцы соток взамен получают долгожданные жилые квадраты. Дом офицеров, стадион «Динамо», Купаловский театр, ТЮЗ, главные корпуса БГУ и БГТУ – Ленинский район по праву можно считать Меккой культуры и образования. Если добавить к этому восемь министерств и Национальный банк, то еще и центром управления. Так что и голова, и душа столицы. Но самая почетная миссия еще впереди. Анна Сушкова, корреспондент:

С чем подошли к такой важной дате – 70 лет? Что нового? Что историческое удалось сохранить?

Петр Шостак:

В последние годы мы привели в порядок центральную часть района (исторический центр нашего города) при подготовке ко вторым Европейским играм. Все наши скверы, которые рядом расположены, мы модернизировали, полностью реконструировали. Привели в порядок жилые дома, сегодня практически вся историческая часть нашего района – жилые дома, закончен капитальный ремонт, и дома выглядят достойно. Ленинский район занимает первое место по объемам промышленного производства в Минске.

Помимо отменного холодного десерта, в Ленинском районе производят (не побоимся) самый вкусный шоколад «Коммунарка», шьют самые стильные пальто «Элема» и выпускают известные каждому белорусу с детства велосипеды «Аист». Поэтому неудивительно, что число желающих тут жить растет в геометрической прогрессии.

Петр Шостак:

Мы с вами находимся в центре нашей перспективной застройки, это Лошица-8. И в данный момент на этой площадке строится девять жилых домов, шесть из них в Лошице-8, два в Лошице-7, один в Лошице-9. Это три Лошицы, которые сегодня застраиваются. «Поспевает» за большой стройкой и инфраструктура: только в 2020 году сдали детский сад на 230 мест, а уже в школе по соседству вовсю идут отделочные работы.

Петр Шостак:

В Лошице сегодня идет строительство жилья для многодетных. Если два года назад у нас в очереди на строительство жилья для многодетных было чуть более 700 семей, то сегодня осталось 140 семей, не направленных на строительство. Это практически годичные постановки. Исходя из этого можно сделать вывод, что здесь строится жилье для многодетных. Поэтому школы, детские дошкольные учреждения особенно востребованы. В этом году в июне будет введена в эксплуатацию школа на 1 020 посещений в смену. С бассейном, с двумя спортивными залами. Думаю, что это будет достойный объект, который сегодня в активной фазе застройки.

Площадки для игры в теннис, волейбол, баскетбол – все это будет доступно не только школьникам, но и жителям близлежащих домов. А скоро в микрорайоне появится еще и физкультурно-оздоровительный комплекс. И это далеко не все: градостроители уже проектируют еще один детский сад и школу. Но настоящим сокровищем «ленинцев» были и остаются парки и скверы. Мы заглянули в главный из них – Лошицкий.

Петр Шостак:

Мы проходим мимо аллеи, которая высажена в 2011 году 17 апреля в честь шестидесятилетия образования Ленинского района. Здесь высажены дубы, мы видим, что за 10 лет они серьезно подросли. Это уже настоящая аллея. Когда деревья были большими. На шестидесятилетие парк стал «богаче» на 60 дубов. А благодаря усилиям жителей, руководителей крупных предприятий и администрации сегодня в районе красуются целых три юбилейных аллеи. Всего же зеленых бульваров в Ленинском районе гораздо больше.

Петр Шостак:

Вторая аллея была высажена в честь шестидесятипятилетия Ленинского района в парке имени Грековой, это в Серебрянке. Там высажены клены. Она там немного другая, но мы понимаем, что клен – более быстро растущее дерево. Поэтому она мало отличается от этой аллеи. Находясь в столь памятном месте, не можем вспомнить и историю. Когда-то давно Евстафий Любанский не только вдохнул новую жизнь в усадьбу, но и заложил большой сад, где росли экзотические растения, среди которых маньчжурский абрикос, магнолия кобус и липа крымская.

Петр Шостак:

Здесь был когда-то расположен фруктовый сад, здесь был Институт плодоводства. Эти деревья, которые были высажены тогда, произрастают здесь и сегодня. Ежегодно полгорода приезжает сюда за яблоками. На самом деле по качеству они очень хороши. Здесь есть многовековые липы, которые заменяют медоносные. До 100 гектаров на липы, здесь таких деревьев достаточно много. Площадь Лошицкого парка чуть более 100 гектаров. Если просто обойти его по периметру, то это 5 километров. Когда человек сюда приходит гулять, он просто прошел по периметру этого парка и 5 километров нагулял.

Вместе со старым яблоневым садом рядом растет и новый. Кстати, именно здесь в субботу, 17 апреля, развернулся большой праздник в честь семидесятилетия района. А еще была заложена Аллея единства: депутаты Палаты представителей посадили в Лошицком парке новые деревья. Был для жителей района к этой дате еще один «зеленый» сюрприз. Анна Сушкова, корреспондент:

Где мы находимся? Какая здесь аллея заложена?

Петр Шостак:

Мы находимся в Ленинском районе на улице Ленина. Озелененная территория, в данном месте мы закладываем аллею в честь семидесятилетия Ленинского района Минска. Мы уже высадили здесь 45 кленов, а доминанты – эти три дуба, которые мы видим. В текущем году мы приняли решение и закладываем парк, сквер, аллею в честь семидесятилетия Ленинского района. Нельзя сказать, что будет посажено 70 деревьев, мы планируем посадить более 200 деревьев. Здесь присутствуют и ели, но основные деревья, которые будут посажены, это клены. «Беллесбумпром» попросился принять участие в посадке деревьев на данной аллее. Министерство природных ресурсов и окружающей среды тоже захотело принять участие в посадке деревьев, они здесь их высаживали в день субботника 17 апреля. Это день образования Ленинского района Минска.