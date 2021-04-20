«Надеюсь, что это будет добрым сигналом». Александр Лукашенко о встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает, что его встреча 20 апреля с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко станет добрым сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь.

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины:

Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне.

Президент отметил, что для него также важна эта встреча.

Александр Лукашенко:

Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине – не только как Президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси.

Во-вторых, глава государства рассчитывает, что эта встреча станет хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью.

Александр Лукашенко:

Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей.