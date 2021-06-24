Технику и вооружение представляют 30 стран. MILEX-2021 продолжает работу в Минске

Новости Беларуси. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 продолжает свою работу в Минске. Крупнейший смотр достижений оборонного сектора промышленности начал работу 23 июня. Приветствие в адрес ее организаторов и участников направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, подготовку к выставке перед ее открытием обсуждали не так давно во Дворце Независимости. Глава государства интересовался деталями.

На одной площадке представлено 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники. И это только от Беларуси. Среди серьезных экспонатов и новый отечественный БТР от Минского завода колесных тягачей.

​Более 100 новинок, 170 организаций-участников. Посмотрите, чем удивляли гостей в первый день MILEX-2021