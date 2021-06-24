Прямой эфир

100 лет Компартии Китая. Какие фото можно увидеть в музее истории ВОВ?

24 июня 2021 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Компартии Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ‎. Первыми ее посетителями стали дипломаты, госслужащие и интересующаяся жизнью Поднебесной молодежь.

100 лет Компартии Китая. Какие фото можно увидеть в музее истории ВОВ?-1

Всего в экспозиции представлено несколько сотен работ. В них отражены фрагменты развития КНР. На снимках нашло отражение достижение китайским народом национальной независимости, быстрого экономического развития и установления стабильности.

100 лет Компартии Китая. Какие фото можно увидеть в музее истории ВОВ?-4

Для наших давних друзей и надежных партнеров эта выставка весьма значима, как и сама юбилейная дата Компартии этой страны. Китайская сторона не перестает говорить о том, что возрождению КНР на протяжении всего века способствовала именно Коммунистическая партия.

# Выставки в Минске # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода
24 июня 2021 08:32

Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода

Из-за аномальной жары экстренные службы переведены на особый режим работы
24 июня 2021 08:06

Из-за аномальной жары экстренные службы переведены на особый режим работы

Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?
24 июня 2021 07:54

Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?