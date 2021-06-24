100 лет Компартии Китая. Какие фото можно увидеть в музее истории ВОВ?

Новости Беларуси. В музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Компартии Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ‎. Первыми ее посетителями стали дипломаты, госслужащие и интересующаяся жизнью Поднебесной молодежь.

Всего в экспозиции представлено несколько сотен работ. В них отражены фрагменты развития КНР. На снимках нашло отражение достижение китайским народом национальной независимости, быстрого экономического развития и установления стабильности.

Для наших давних друзей и надежных партнеров эта выставка весьма значима, как и сама юбилейная дата Компартии этой страны. Китайская сторона не перестает говорить о том, что возрождению КНР на протяжении всего века способствовала именно Коммунистическая партия.