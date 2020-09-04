Александр Лукашенко – миротворец? Объясняем почему за четыре минуты
Новости Беларуси. Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца». Информация взята из данных одноименного портала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скандально известная платформа прославилась тем, что на ней публикуются данные тех, кто, по мнению ее авторов, угрожает целостности Украины. Но есть ли у наших украинских друзей повод искать подводные камни в двусторонних отношениях? И действительно ли Александр Лукашенко миротворец?
Факты – вещь суровая. Напомним, в 2015 году в Минске произошло беспрецедентное политическое событие. Во Дворце Независимости под патронажем белорусского лидера встретились политики мировой величины. Переговоры «Нормандской четверки» переломили ситуацию в соседнем государстве. Альтернативы минским договоренностям нет до сих пор. Спустя три года Порошенко назвал эту встречу «прорывом дипломатической блокады». Кроме того, все эти годы именно в Минске работает трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Украине. Результаты деятельности говорят сами за себя: в 2019 году число гражданских жертв достигло самого низкого уровня с начала конфликта.
Выходит, со внесением в базу Лукашенко вышла нестыковка. Тем более, разные украинские лидеры разных периодов неоднократно сами называли белорусского Президента миротворцем.
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Повод для недовольства – история с задержанием на нашей территории так называемых вагнеровцев. Александр Лукашенко лично пригласил приехать в Минск и разобраться в ситуации генерального прокурора Украины. Но миролюбивый жест был проигнорирован. Дальше – больше. Правительство Украины объявило о «заморозке» отношений с нами. И вот теперь настал черед Верховной Рады. В ее стенах вывесили бело-красно-белые флаги, а это уже можно расценивать как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны.
Среди участников своеобразной акции – депутаты от фракций «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос». Один из главных сторонников белорусской оппозиции в украинском парламенте – депутат Алексей Гончаренко – давно известен у себя на родине радикальными взглядами. В 2014 году он поддержал сожжение сторонников антимайдана в Одессе в Доме профсоюзов и даже фотографировался на фоне обгорелых тел. Правда, доказательства уничтожил, но люди все помнят. Его соратник Игорь Гузь, также поклонник БЧБ-флага, отметился в столкновениях с белорусскими правоохранителями на «Чернобыльском шляхе» еще в 2005 году, за что даже угодил в СИЗО, но был отпущен через 10 дней. Позже он стал основателем отряда «Погоня» из белорусских националистов, которые занимались карательными операциями против мирных жителей Донбасса.