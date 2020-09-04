Александр Лукашенко – миротворец? Объясняем почему за четыре минуты

Новости Беларуси. Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца». Информация взята из данных одноименного портала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скандально известная платформа прославилась тем, что на ней публикуются данные тех, кто, по мнению ее авторов, угрожает целостности Украины. Но есть ли у наших украинских друзей повод искать подводные камни в двусторонних отношениях? И действительно ли Александр Лукашенко миротворец?

Факты – вещь суровая. Напомним, в 2015 году в Минске произошло беспрецедентное политическое событие. Во Дворце Независимости под патронажем белорусского лидера встретились политики мировой величины. Переговоры «Нормандской четверки» переломили ситуацию в соседнем государстве. Альтернативы минским договоренностям нет до сих пор. Спустя три года Порошенко назвал эту встречу «прорывом дипломатической блокады». Кроме того, все эти годы именно в Минске работает трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Украине. Результаты деятельности говорят сами за себя: в 2019 году число гражданских жертв достигло самого низкого уровня с начала конфликта.

Выходит, со внесением в базу Лукашенко вышла нестыковка. Тем более, разные украинские лидеры разных периодов неоднократно сами называли белорусского Президента миротворцем. Подробнее в видеоматериале.

Повод для недовольства – история с задержанием на нашей территории так называемых вагнеровцев. Александр Лукашенко лично пригласил приехать в Минск и разобраться в ситуации генерального прокурора Украины. Но миролюбивый жест был проигнорирован. Дальше – больше. Правительство Украины объявило о «заморозке» отношений с нами. И вот теперь настал черед Верховной Рады. В ее стенах вывесили бело-красно-белые флаги, а это уже можно расценивать как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны.