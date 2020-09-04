«Меня спросили: а как ты относишься к действиям ОМОНа?» Что рассказывают люди, которые пострадали от травли

Новости Беларуси. В случаях травли давление оказывается не только на правоохранителей. Под ударом все, кто считает нужным озвучить свою позицию, поддержку действующему строю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оппозиционные СМИ уже давно начали публиковать фото и личные данные, включая адреса и телефоны, сотрудников правоохранительных органов, которые мешают им проводить несанкционированные митинги. Теперь же травлю направили и на обычных людей, чья точка зрения не совпадает с протестующими.

Вчера еще, позавчера – периодически. Мне от них сыплются оскорбления периодически. От незнакомых людей. Мало того, что оскорбляют, так они уже начинают еще мне и угрожать. Мне за что? Я не сотрудник ОМОНа, я никого не избивал – я отстаиваю свою точку зрения. Я люблю свою страну, я горжусь нашим флагом и так далее, и тому подобное.

Есть такая попытка сейчас разделить общество на «вас» и «нас». И это очень активно насаждается. То есть вот эта агрессия, она недопустима совершенно. Хочу сказать всем: ребята из другого лагеря – из какого лагеря вы бы ни были – мы все белорусы, мы не хотим войны. Мы все один народ и мы все должны жить мирно, должны поддерживать друг друга. И если кому-то вдруг взбредет в голову найти мои соцсети и попугать меня, то знайте, что я вам дам ответ.

Я люблю эту страну и хочу защитить свою свободу слова и свое право на мнение, которое сейчас так пытаются, скажем, всеми правдами и неправдами, грубо наверное выскажусь, но заткнуть.

Призывы к коллективной травле тех, кто не на стороне митингующей толпы, стали неприятным сюрпризом для белорусов. Светлое будущее, о котором нам так громко заявляют зарубежные наставники, на поверхности оказывается совсем не таким уж демократичным, как это пытаются преподнести. И вот уже под прицелы попадают не только офицеры, стоящие на страже порядка, но и их жены, дети. «Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете

Принялись травить и тех, кто рискует своей жизнью, спасая других. Бойцы МЧС вынуждены сегодня выезжать туда, где несанкционированно вывешивают неофициальную атрибутику. Игорь Романенок рассказал, как ему пришлось столкнуться с угрозами и грязью в сети за то, что он просто выполнял свою работу. «Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома

Много пришло сообщений в Instagram от друзей о том, что Игорь, скажем так, ты звезда. Просто это упало – 700 комментариев, эта пачка вот такая оскорблений. Но не было этих мыслей, посылов или сменить работу, или уволиться, или прекратить, или мысли, что я уже не пожарный, не профессионал.

Учителя, преподаватели, воспитатели детских садов – все они оказались виноваты в том, что избирательные участки размещались на территории образовательных учреждений. Сотни комментаторов набрасываются на тех, кто попал в эти позорные посты. По команде организаторов митинга они заваливают аккаунты жертв оскорблениями и угрозами. К сожалению, от слов в сети некоторые комментаторы перешли к реальным действиям.

Ребята меня спросили: а как вот ты относишься к действиям ОМОНа в период разгона демонстрантов и за кого ты вообще голосовал? Ну, я без каких-то задних мыслей сказал, что я голосовал за Лукашенко и считаю действия ОМОНа логичными, и то, что ОМОН при разгоне агрессивных демонстрантов поступил правильно. В ответ на это мне сказали, что я фашист, лукашист, что я такой же садист как ОМОНовцы, повалили вот здесь, на этот пригорок, и несколько раз ударили в лицо.