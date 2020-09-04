Участники велопробега в Лельчицах: «Мы сделали свой выбор, мы должны его отстоять»

Новости Беларуси. Самый массовый в истории Лельчиц велопробег собрал вечером 4 сентября сотни участников под лозунгом, объединившим в эти дни жителей нашей страны: «За Беларусь!» Эти два понятных каждому слова вот уже несколько недель ежедневно собирают сторонников стабильности, независимости и поступательного развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня все мы здесь сплоченные одной идеей. Идеей «За Беларусь». Вы посмотрите, сколько нас здесь вместе собралось. Очень много народа. А почему я здесь? Потому что я за Беларусь, я за то, что я имею. За нашу суверенную родную Беларусь.

Я считаю, что мы все едины. Все белорусы. И не должно быть какого-то разногласия между нами ни в чем.

Видя те события, которые сегодня происходят в отдельных регионах нашей страны, мы не можем оставаться в стороне. Мы сделали свой выбор, мы должны его отстоять. И мы это сделаем вместе со всеми.

Маршрут велопробега прошел по главным улицам районного центра. Обязательные остановки сделали для того, чтобы почтить память тех, кто в переломные моменты белорусской истории так же, как и участники акции, делали свой выбор за спокойное будущее родины.