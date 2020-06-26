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Алёна Ланская: Я прекрасно помню те времена, когда мы получали продукты по талонам

26 июня 2020 13:06
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Новости Беларуси. Белорусская артистка Алёна Ланская поделилась воспоминаниями о детстве. Об этом она упомянула в разговоре с корреспондентом БЕЛТА.

«Я прекрасно помню те времена, когда мы получали продукты по талонам, когда для меня было роскошью играть с куклой «Андрюша». Помню, как мы стояли в очередях, и только с третьего раза эта кукла досталась мне», – рассказала представительница Беларуси на «Евровидении-2013».

Алёна Ланская: Я прекрасно помню те времена, когда мы получали продукты по талонам-1

Фото: instagram.com/alyonalanskaya 

Ланская вспомнила, что в детстве ей приходилось донашивать одежду за родственниками, старшими братьями и сёстрами.

«Вместе с тем я родилась и воспитывалась в нормальных условиях. И у меня всегда было всё необходимое», – добавила исполнительница.

По словам артистки, ей тяжело наблюдать за происходящим сейчас в мире. Певица активно пользуется соцсетями и прочитала мнения многих людей, чтобы составить собственную картину того, что происходит.

Алёна Ланская:
Я восхищаюсь озёрами, природой нашей страны. Я не хочу, чтобы всё это ухудшалось. Я хочу, чтобы наша страна процветала, чтобы здесь всегда царили гармония, спокойствие и комфорт.

Ранее Алёна Ланская рассказывала о том, как пришла на сцену.

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# Звезды # общество # Алёна Ланская

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