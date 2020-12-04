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Александр Лукашенко: лечить людей нужно, дело не в статистике

04 декабря 2020 19:04
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Новости Беларуси. У нас людей лечат, а за все меры отвечает вся вертикаль власти. Диктатура порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: лечить людей нужно, дело не в статистике-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самый главный показатель – это смертность. Сколько, Николай Николаевич, за сутки умерло у тебя? Два человека. А вчера? Ноль. В Витебской области, которая у нас сегодня не лучшая, за сутки умерли два, за прошлые сутки – ноль. Я хочу, чтобы министр и губернатор, и все губернаторы услышали: главное – это сохранить жизнь человеку.

Александр Лукашенко: «Мы будем спасать наших людей, насколько это возможно. И люди об этом должны знать»

Поэтому давайте будем спасать людей – это мое обращение к врачам. Лечить людей нужно. Дело не в статистике, я ее зачитал вам, самую важную для меня как главы государства. И уверен, что и для вас тоже. Поэтому вопрос лечения и спасения людей – наиважнейший вопрос.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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