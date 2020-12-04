Александр Лукашенко: «Мы будем спасать наших людей, насколько это возможно. И люди об этом должны знать»

Новости Беларуси. Главное – сохранить жизнь человеку, все остальное должно быть второстепенно. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания в витебском штабе по противодействию COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко с визитом в областном роддоме в Витебске. О чём он говорил с главврачом? Опыт первой волны показал, что такая форма коммуникации в условиях пандемии оптимальная. Ведь локально решаются очень многие вопросы: от оснащения клиник средствами защиты до тактики лечения.

Витебская область одной из первых столкнулась с новой инфекцией. И сегодня там накопили немалый опыт, но по-прежнему остаются вопросы. Президент призывал членов штаба озвучивать все нюансы, чтобы принять своевременные решения. Глава государства отметил, что в целом ситуация в стране контролируемая. Ресурс, чтобы противостоять вирусу, есть. И государство готово сделать все, чтобы помочь медикам, которые сегодня на передовой – в красных зонах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное – это сохранить жизнь человеку. Все остальное второстепенно: хватит сизов, не хватит, будут лекарства, не будут. Без лекарств спасли человека – спасибо. С лекарствами спасли, благодаря им, – тоже вам спасибо. Но погиб человек – за каждого ответите. Вот что самое главное – сохранить жизнь человека. Я глубоко погружен в эту проблему. Я, по сравнению с тем, что вижу вокруг нас в мире, не могу предъявить сегодня претензий ни к губернаторам, ни к членам штаба, ни к министру за то, что они плохо работают, оберегая людей. Ну не могу. Слава тебе Господи, у нас тысячами за сутки не гибнут люди, даже сотнями не гибнут. И не будут гибнуть, потому что мы все – от председателя сельского Совета, райисполкома, облисполкома до Президента, премьер-министра и министра тем более – занимаемся этой проблемой и будем заниматься. Мы будем спасать наших людей, насколько это возможно. И люди об этом должны знать. Поэтому не статистикой надо сообществу медицинскому заниматься, а лечением людей. Что в подавляющем большинстве наши люди делают.

До встречи с представителями штаба Александр Лукашенко лично заехал в одну из городских клиник, чтобы оценить обстановку и пообщаться с теми, кто борется за жизни COVID-пациентов. Президент посетил родильный дом. Здесь ему доложили о работе учреждения и специфике оказания помощи в условиях пандемии.

До встречи с представителями штаба Александр Лукашенко лично заехал в одну из городских клиник, чтобы оценить обстановку и пообщаться с теми, кто борется за жизни COVID-пациентов. Президент посетил родильный дом. Здесь ему доложили о работе учреждения и специфике оказания помощи в условиях пандемии. В роддоме наблюдаются беременные женщины с коронавирусом. По сравнению с первой волной, подчеркнула главврач, заболевание у будущих мам протекает более сложно. Сейчас в роддоме находится 45 женщин с инфекцией. Всего в стране 600 таких пациенток, у 25 из них на свет появились совершенно здоровые дети.