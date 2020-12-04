«Персонал стоял на ушах». Как готовились к встрече глав государств, после которой распался СССР?

Декабрьским днем 1991 года на знаменитой правительственной даче в белорусском лесу у самой границы с Польшей наблюдалось чрезвычайное волнение. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Весь обсуживающий персонал стоял на ушах. Горничные наводили лоск в номерах, швейцары доставали из чехлов парадную ливрею, егери готовились к охоте. На самой окраине Советского Союза в глухой чаще ждали очень важных гостей.

Степан Мартысюк, директор резиденции «Вискули» в 1991 году:

Из Минска позвонили мои начальники, сказали, что приедут люди, охрана приедет, разберитесь, как они будут кого и где селить.

Столбик термометра опустился до рекордных минус 20. Чтобы пробраться к «Вискулям», расчищали дороги: сугробов намело едва ли не по пояс. Спустя сутки этим маршрутом проедут кортежи руководителей трех советских республик. Цель визита ВИП-персон до последнего оставалась засекреченной.

Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:

Никто толком ничего не знал. Когда седьмого приехали в пущу представители России, Украины и наши белорусы, приехали в «Вискули», оказалось, что делегации достаточно многочисленные, там разместить негде. А приехало из России 90 человек, естественно, что там и россиян не разместить. Гостиница была переполнена, даже в одноместном номере по 5-7 человек селили.

Первыми прилетели украинцы – Леонид Кравчук и Витольд Фокин. Вскоре здесь появились хозяева – Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич.

Юрий Иванов, фотокорреспондент Всесоюзного агентства печати «Новости» в 1991 году:

А потом последним, когда уже стемнело, прилетел Ельцин. Тут уже у Ельцина охрана, они сели в кортеж в машину и уехали.

До события, которое потрясет всю страну и разделит жизнь миллионов советских людей на до и после, оставалось меньше суток. Уже на следующий день встреча перестанет быть тайной, а с экранов телевизоров и радиоприемников прозвучит шокирующая новость.