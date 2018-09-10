Александр Лукашенко: Космическая отрасль уверенно развивается в нашей стране

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никогда не только в этом зале, но и в городе-герое Минске не было столько героев. Позвольте мне от имени белорусского народа приветствовать на этом конгрессе вас – людей героических, совершивших подвиги в жизни, ученых, которые обеспечивали эти полеты и занимались развитием космической науки. Мне бы очень хотелось, чтобы из города-героя Минска, многострадального города-героя, который видел все в своей жизни и которому почти тысяча лет, вы уехали в хорошем настроении и чтобы этот конгресс, наш город Минск придали дополнительный импульс в ваших личных свершениях, в тех организациях, в которых вы работаете. Мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели, что приехали в Беларусь.