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Александр Лукашенко: Космическая отрасль уверенно развивается в нашей стране

10 сентября 2018 14:19
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Новости Беларуси. Беларусь впервые принимает международный космический конгресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Если бы не было наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за космическую тему

Александр Лукашенко: Космическая отрасль уверенно развивается в нашей стране-1

Космическая отрасль уверенно развивается в нашей стране. Это в приветственном слове на церемонии открытия отметил Президент.

Во время космического конгресса Президенту подарили картину Алексея Леонова

Александр Лукашенко: Космическая отрасль уверенно развивается в нашей стране-4

Все успехи в области космических исследований отражены в специальной экспозиции в национальном выставочном центре «Белэкспо», где и проходит форум. Беларусь среди девяти десятков космических держав мира. А среди 570 космонавтов есть наши земляки.

Александр Лукашенко: Космическая отрасль уверенно развивается в нашей стране-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никогда не только в этом зале, но и в городе-герое Минске не было столько героев. Позвольте мне от имени белорусского народа приветствовать на этом конгрессе вас – людей героических, совершивших подвиги в жизни, ученых, которые обеспечивали эти полеты и занимались развитием космической науки. Мне бы очень хотелось, чтобы из города-героя Минска, многострадального города-героя, который видел все в своей жизни и которому почти тысяча лет, вы уехали в хорошем настроении и чтобы этот конгресс, наш город Минск придали дополнительный импульс в ваших личных свершениях, в тех организациях, в которых вы работаете. Мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели, что приехали в Беларусь.

Александр Лукашенко: Космическая отрасль уверенно развивается в нашей стране-10


Проведение международного конгресса именно в нашей стране важно для развития международного сотрудничества. Всего в белорусскую столицу приехали 450 участников. А в центре внимания – почти 90 космонавтов и астронавтов из 18 стран мира. Космическая элита мира в Беларуси проведёт всю неделю.

Александр Лукашенко: Космическая отрасль уверенно развивается в нашей стране-12

Бонни Данбар, астронавт (США):
Я в Минске была полгода назад, и меня впечатлила ваша Академия наук. Здание превосходное. Желаю Беларуси успехов в освоении космоса. Все научные предпосылки для этого есть.

Александр Лукашенко: Космическая отрасль уверенно развивается в нашей стране-15

Сегодня же во время официального открытия был налажен телемост Минск-МКС. Экипаж станции поприветствовал Президента и участников конгресса.

# Космос # общество # Бонни Данбар # Александр Лукашенко # Фотофакт

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