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С 22 сентября в Минске стартуют сельскохозяйственные ярмарки

10 сентября 2018 12:30
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Новости Беларуси. Столичные власти 10 сентября озвучили дату начала сезона осенних ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 22 сентября в Минске стартуют сельскохозяйственные ярмарки-1

Они откроются в каждом районе Минска уже с 22 сентября. Самая бойкая торговля, по традиции, будет на площадках у Дворца спорта и «Чижовка-Арены».

С 22 сентября в Минске стартуют сельскохозяйственные ярмарки-4

Организаторы обещают широкий ассортимент продукции нового урожая: от десятка сортов картофеля и яблок, до мясомолочных и булочных изделий. Продукцию привезут фермеры и производители из всех регионов страны, а потому покупателей порадует не только качество товара, но и ее стоимость.

С 22 сентября в Минске стартуют сельскохозяйственные ярмарки-7

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Жителям города Минска всегда требуются данные ярмарки. Потому что можно приобрести продукцию урожая-2018 по более низким ценам, чем в магазинах и что сейчас продается на рынках города. Сельхозпроизводители также принимают активное участие в этих ярмарках, потому что это живое общение с населением, покупателями, живые деньги.

С 22 сентября в Минске стартуют сельскохозяйственные ярмарки-10

Сельскохозяйственные базары будут открыты каждые выходные, а завершится сезон выездной торговли 4 ноября. Кроме того, ярмарки порадуют и насыщенной развлекательной программой.

# Торговля в Беларуси # общество # Нина Емельянова # Фотофакт

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