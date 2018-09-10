С 22 сентября в Минске стартуют сельскохозяйственные ярмарки

Новости Беларуси. Столичные власти 10 сентября озвучили дату начала сезона осенних ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они откроются в каждом районе Минска уже с 22 сентября. Самая бойкая торговля, по традиции, будет на площадках у Дворца спорта и «Чижовка-Арены».

Организаторы обещают широкий ассортимент продукции нового урожая: от десятка сортов картофеля и яблок, до мясомолочных и булочных изделий. Продукцию привезут фермеры и производители из всех регионов страны, а потому покупателей порадует не только качество товара, но и ее стоимость.

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Жителям города Минска всегда требуются данные ярмарки. Потому что можно приобрести продукцию урожая-2018 по более низким ценам, чем в магазинах и что сейчас продается на рынках города. Сельхозпроизводители также принимают активное участие в этих ярмарках, потому что это живое общение с населением, покупателями, живые деньги.