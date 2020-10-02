Что ляжет в основу новой Конституции, и чего ждут депутаты от нового законотворческого сезона? Рассказывает Иван Мамайко

Новости Беларуси. Чего ожидают депутаты от нового законотворческого сезона? Какие законопроекты предстоит принять и что ляжет в основу новой Конституции? Об этом и не только поговорим с нашим гостем. У нас в студии Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Илона Волынец, ведущая СТВ:

Началась осенняя сессия парламента. Расскажите, какие наиболее значимые законопроекты для страны планируется принять?

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня начала свою работу четвёртая осенняя сессия Палаты представителей Национального собрания. В повестку дня включено 26 вопросов. Я думаю, что это не окончательная повестка дня, в течение самой сессии некоторые законопроекты находятся на доработке в Постоянных комиссиях, и по мере их готовности они будут обязательно включены в повестку дня сессии. Сегодня, например, одним из главных вопросов был кадровый. Парламентарии после обсуждения дали согласие на назначение на должность премьер-министра нашей страны Головченко Романа Александровича. Что касается самих законопроектов, то они самые разнообразные. Затрагиваются и сфера экономики, и социальная сфера, сфера обороны, сфера безопасности. По последнему блоку вопросов можно назвать закон об оперативно-разыскной деятельности, о защите персональных данных. Ну и, конечно же, это Кодекс об административных правонарушениях, Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Илона Волынец:

Кодекс об административных правонарушениях можно назвать нашумевшим, потому что его уже давно белорусы обсуждают, в том числе в интернете, и мы в студии не один эфир посвятили обновлённому варианту этого документа. Как вы оцените его готовность? Иван Мамайко:

Ряд новелл, которые предусматривает этот Кодекс, действительно вызвал обсуждение как со стороны граждан, так и со стороны парламентариев. Обсуждения были бурными. В первом чтении, когда мы обсуждали, наиболее обсуждаемым был вопрос по административным правонарушениям в сфере дорожной безопасности. Как вы помните, так называемые штрафные баллы. В результате обсуждения, в том числе в избирательных округах, парламентарии всё-таки отклонили это предложение о включении штрафных баллов. Балльной системы на сегодня не предусматривается.

В целом более 400 замечаний и предложений поступило в профильную комиссию. Все эти замечания и предложения детально обсуждались в том числе с привлечением депутатов других комиссий. Например, я тоже принимал участие в обсуждении этих замечаний и предложений. Повторюсь, очень старались вдумчиво подойти ко всем предложениям. Безусловно, включить в полном объёме все нюансы просто невозможно. Конечно, сама жизнь во многом где-то покажет те узкие места, которые, возможно, в этом Кодексе получится улучшить, если он будет успешно принят. И, безусловно, дополнения покажет, подскажет сама жизнь. Будут вноситься. Илона Волынец:

В Беларуси планируются серьёзные конституционные изменения: и в плане работы общественных объединений, и политических партий. Как вы относитесь к усилению партийного компонента? Созрели ли мы к этому?

Иван Мамайко:

Внесение изменений в основной закон обсуждалось и в прошлом году. И парламентарии, и участники диалога со стороны власти, и те участники диалога, которые привлекались со стороны общества – все сходились в едином мнении, что необходимо вносить изменения в основной закон. Конституция редакции 1996 года на сегодня требует изменений по целому ряду причин. Во-первых, общество изменилось (выросло несколько новых поколений) и в целом общественная активность у людей гораздо выше, чем та активность, которая была раньше. И эту общественно-политическую активность необходимо направлять в цивилизованное русло.