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Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 6 июня

06 июня 2020 13:15
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Новости Беларуси. Четвертый день кряду в Беларуси число выздоровевших больше, чем обнаружено зараженных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав озвучил последнюю статистику.

Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 6 июня-1

Итак, поправились 23 015 пациентов, это плюс 949 за последние сутки, тогда как за это же время заразились 883 человека. Общее число с положительным результатом теста на COVID-19 – 47 751 человек. Диагностику прошли почти 610 тысяч.

Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 6 июня-4

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 263 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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