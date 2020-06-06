Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 6 июня

Новости Беларуси. Четвертый день кряду в Беларуси число выздоровевших больше, чем обнаружено зараженных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав озвучил последнюю статистику.

Итак, поправились 23 015 пациентов, это плюс 949 за последние сутки, тогда как за это же время заразились 883 человека. Общее число с положительным результатом теста на COVID-19 – 47 751 человек. Диагностику прошли почти 610 тысяч.