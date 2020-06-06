Андрей Савиных: «Мы должны выстраивать своё противодействие информационным угрозам за счёт внутренней консолидации общества»

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я бы хотел вспомнить нашу инициативу по цифровому добрососедству. Это, как раз-таки, та регуляторная среда, которую мы предлагаем создать на международном уровне, для того чтобы снизить, скажем так, это информационное противостояние. Но мне кажется, что Беларусь – страна такого масштаба, мы должны выстраивать своё противодействие этим информационным угрозам за счёт внутренней консолидации общества.