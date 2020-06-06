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Андрей Савиных: «Мы должны выстраивать своё противодействие информационным угрозам за счёт внутренней консолидации общества»

06 июня 2020 12:41
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Андрей Савиных: «Мы должны выстраивать своё противодействие информационным угрозам за счёт внутренней консолидации общества»-1

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я бы хотел вспомнить нашу инициативу по цифровому добрососедству. Это, как раз-таки, та регуляторная среда, которую мы предлагаем создать на международном уровне, для того чтобы снизить, скажем так, это информационное противостояние. Но мне кажется, что Беларусь – страна такого масштаба, мы должны выстраивать своё противодействие этим информационным угрозам за счёт внутренней консолидации общества.

За счёт укрепления и развития своего собственного мировоззрения, чёткого понимания среди всех слоёв общества о том, куда мы идём, для чего мы идём, как мы развиваемся, какая ценность есть в нашем государстве, в нашем пути развития. Каким образом мы можем выстроить вот эту систему и компромиссов, и взаимопонимания, которая будет работать на наше единство.

# общество # общество # Андрей Савиных

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