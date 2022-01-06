«Есть отметка двуглавого орла». Какие подсвечники и канделябры можно увидеть на выставке в Борисове?

Новости Беларуси. Уникальная выставка подсвечников и ламп открылась в Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего экспозиция насчитывает около 40 экспонатов. Все это личная коллекция местного любителя старины Михаила Слепухо. На стендах представлены подсвечники и канделябры эпохи СССР. Многие из них с интересным кованым декором. Можно увидеть и фарфоровые светильники – необычные ночники. Все они в рабочем состоянии. Каждый экспонат со своей уникальной историей.

Людмила Тиханович, библиотекарь краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева:

Жемчужина коллекции – это два подсвечника, которые датируются концом XIX – началом XX века. На подсвечниках есть клеймо производителя – это фабрика Иосифа Фраже. Помимо клейма, на них есть отметка двуглавого орла. Эту отметку позволялось ставить на своих изделиях только тем производителям, чьи изделия обладали самым высоким качеством.