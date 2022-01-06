Прямой эфир

«Есть отметка двуглавого орла». Какие подсвечники и канделябры можно увидеть на выставке в Борисове?

06 января 2022 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уникальная выставка подсвечников и ламп открылась в Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Есть отметка двуглавого орла». Какие подсвечники и канделябры можно увидеть на выставке в Борисове?-1

Всего экспозиция насчитывает около 40 экспонатов. Все это личная коллекция местного любителя старины Михаила Слепухо. На стендах представлены подсвечники и канделябры эпохи СССР. Многие из них с интересным кованым декором. Можно увидеть и фарфоровые светильники – необычные ночники. Все они в рабочем состоянии. Каждый экспонат со своей уникальной историей.

«Есть отметка двуглавого орла». Какие подсвечники и канделябры можно увидеть на выставке в Борисове?-4

Людмила Тиханович, библиотекарь краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева:
Жемчужина коллекции – это два подсвечника, которые датируются концом XIX – началом XX века. На подсвечниках есть клеймо производителя – это фабрика Иосифа Фраже. Помимо клейма, на них есть отметка двуглавого орла. Эту отметку позволялось ставить на своих изделиях только тем производителям, чьи изделия обладали самым высоким качеством.

«Есть отметка двуглавого орла». Какие подсвечники и канделябры можно увидеть на выставке в Борисове?-7

Экспозицию дополнили книгами стихов, которые посвящены теме подсвечников. Увидеть выставку борисовчане смогут до 17 января.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Людмила Тиханович # Михаил Слепухо # Иосиф Фраже # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Гадать – это грех или не грех?» Вот что говорит об этом православная церковь
06 января 2022 13:31

«Гадать – это грех или не грех?» Вот что говорит об этом православная церковь

«В деревнях ещё все помнят это обычай». А как колядовать на Рождество городским жителям?
06 января 2022 13:17

«В деревнях ещё все помнят это обычай». А как колядовать на Рождество городским жителям?

Ёлочные игрушки из соломы и особые обереги. В «Дудутках» рассказали, как наши предки готовились к Новому году
06 января 2022 13:11

Ёлочные игрушки из соломы и особые обереги. В «Дудутках» рассказали, как наши предки готовились к Новому году