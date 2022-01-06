«Есть отметка двуглавого орла». Какие подсвечники и канделябры можно увидеть на выставке в Борисове?

Новости Беларуси. Уникальная выставка подсвечников и ламп открылась в Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальная выставка подсвечников и ламп открылась в Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего экспозиция насчитывает около 40 экспонатов. Все это личная коллекция местного любителя старины Михаила Слепухо. На стендах представлены подсвечники и канделябры эпохи СССР. Многие из них с интересным кованым декором. Можно увидеть и фарфоровые светильники – необычные ночники. Все они в рабочем состоянии. Каждый экспонат со своей уникальной историей.
Людмила Тиханович, библиотекарь краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева:
Жемчужина коллекции – это два подсвечника, которые датируются концом XIX – началом XX века. На подсвечниках есть клеймо производителя – это фабрика Иосифа Фраже. Помимо клейма, на них есть отметка двуглавого орла. Эту отметку позволялось ставить на своих изделиях только тем производителям, чьи изделия обладали самым высоким качеством.
Экспозицию дополнили книгами стихов, которые посвящены теме подсвечников. Увидеть выставку борисовчане смогут до 17 января.