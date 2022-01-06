Военно-транспортные самолёты России перебрасывают миротворческие контингенты ОДКБ в Казахстан

В настоящее время военно-транспортными самолетами России идет переброска миротворческих контингентов ОДКБ в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их основная задача – охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле.

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