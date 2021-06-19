Александр Лукашенко: как гадко поступила Украина. Мы спасаем их людей и будем спасать, а они закрыли нам пролёт

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника, Дня медика, а также в день 70-летия 2-й городской детской больницы, Александр Лукашенко посетил это учреждение здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент от всей души поздравил и коллектив, и весь медицинский персонал страны.

Это учреждение на хорошем счету. В структуре более 200 коек, в больнице – несколько отделений, все оснащены современным оборудованием. Ко всему, на базе организована работа трех республиканских центров, в которых помощь оказывают пациентам с тяжелыми заболеваниями.

Это и профильный центр по диагностике и лечению болезней почек. Одно из отделений структуры оснащено передовым оборудованием, которое позволяет проводить диализную терапию (по сути, заменяет почки) у детей с острой почечной недостаточностью с весом тела от 3 килограммов.

Скоро для еще более качественного оказания помощи построят новый корпус детской больницы. Старое здание хотят отдать под нужды других учреждений здравоохранения. Глава государства потребовал, чтобы к этому вопросу подошли грамотно и по-хозяйски.

Кроме того, Президент посетил несколько отделений больницы, реанимацию, школу сахарного диабета и изотопную лабораторию. «Мама была медсестрой гемодиализа». История семьи, в которой оба ребёнка болеют почечной недостаточностью После посещения больницы глава государства пообщался с коллективом. Прежде чем начать беседу, Александр Лукашенко традиционно рассказал, почему сегодня приехал в учреждение. Конечно, главным поводом стал предстоящий профессиональный праздник. Это хорошая возможность еще раз поблагодарить медиков за их труд в непростое время.

Спасение жизней детей – это и вовсе в некотором роде героизм. После поздравлений, как и планировалось, перешли к серьезным вопросам. Медики интересовались у Президента разными темами: обязательной вакцинацией, предоставлением выходного дня тем, кто проходит диспансеризацию, ситуацией с пересечением границы. Вопрос более чем актуальный, ведь лето в самом разгаре.

Александр Григорьевич, хотелось бы уточнить у вас: с учетом внешнеполитической обстановки каким может быть транспортное сообщение для выезда на отдых за рубеж?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я категорически против, чтобы ты ехала за рубеж, я уже об этом говорил. Я, конечно, пошутил. Самый лучший отдых – это здесь. Ну, это у каждого же психология. Кто-то так, кто-то – иначе. Я не люблю жару, я человек зимний. Вы, может быть, любите. Детишек, может, надо отвезти, искупать в море.

Поэтому мы без проблем перебрасываем наших людей на южные моря. Что касается России (Черного моря, Сочи), Грузии (Батуми) – очень большой поток людей, без проблем возим туда своих людей. Без всяких проблем. Что касается Турции, вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь спасаем их людей и будем спасать, люди-то ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет. Нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их, чтобы попасть в Турцию и дальше в Египет и так далее. А так не будет проблем. Другие авиакомпании, турецкие, они напрямую пока летают. Напрямую, хотя мы сейчас ведем диалог: раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты. То есть надо создать равные условия для наших самолетов, «Белавиа». Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам, в Беларусь.

Финал встречи стал куда более приятным моментом: от разговора о политике перешли к подаркам. К празднику медиков глава государства вручил больнице сертификат на приобретение аппарата УЗИ. В ответ врачи подарили Александру Лукашенко альбом с уникальными фотографиями, на которых кадры посещения Президентом всех больниц и красных зон в очень сложное для страны ковидное время.