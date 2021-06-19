«Мирным путём, но защищать нашу прекрасную Родину». Зачем белорусы участвуют в автопробегах?

Новости Беларуси. Патриоты Беларуси снова в пути. Уже традиционный уик-энд на колесах 19 июня они проводят в самых интересных точках Быховского района, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ».

Автопробег стартовал утром из Могилева, и до обеда его участники успели познакомиться с богатой военной историей Быхова. Посетить замок Сапеги, сделать атмосферные селфи возле местной старинной синагоги, а также подняться на «Лудчицкую высоту» – это место еще называют быховским Курганом Славы. Здесь в начале войны проходили стратегические бои.

Я за последние чуть больше полугода автопробегов узнала о своей стране гораздо больше, чем за предыдущие 50 лет. Поэтому это интересно, это познавательно.

Дружественно, интересно, много чего видишь. Вообще, вся эта атмосфера автопробега заводит, и живешь от субботы до субботы – от автопробега до следующего автопробега.

Несмотря на усталость, я уже участвую в автопробегах с января, несмотря на то, что у меня машины нет. Я всегда жду этого дня и я знаю, что я укрепилась, что я не боюсь высказываться, не боюсь смело говорить свое мнение, защищать его. Пусть мирным путем, но защищать нашу прекрасную Родину. Я посмотрела, насколько она красивая.