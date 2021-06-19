Владимир Караник о музее «Поезд Победы»: именно на этом перроне в 1945-м поезда Победы встречали цветами гродненцы

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Очень символично, кстати, что поезд стоит на этой платформе. Потому что в июне 1945 года именно этой дорогой возвращалась часть войск из Европы после Победы. И именно на этом перроне поезда Победы встречали цветами благодарные гродненцы. И очень символично, что на этом перроне мы обеспечиваем преемственность поколений и передаем новому молодому поколению гродненцев информацию о той страшной войне, о подвиге нашего народа и наказ – сохранить мир на нашей земле.