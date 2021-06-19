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Владимир Караник о музее «Поезд Победы»: именно на этом перроне в 1945-м поезда Победы встречали цветами гродненцы

19 июня 2021 12:09
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Новости Беларуси. 10-тысячного посетителя поезда Победы поздравили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рано утром 19 июня уникальный музей на колесах прибыл на перрон старейшего вокзала Беларуси – в городе на Немане.

Владимир Караник о музее «Поезд Победы»: именно на этом перроне в 1945-м поезда Победы встречали цветами гродненцы-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Очень символично, кстати, что поезд стоит на этой платформе. Потому что в июне 1945 года именно этой дорогой возвращалась часть войск из Европы после Победы. И именно на этом перроне поезда Победы встречали цветами благодарные гродненцы. И очень символично, что на этом перроне мы обеспечиваем преемственность поколений и передаем новому молодому поколению гродненцев информацию о той страшной войне, о подвиге нашего народа и наказ – сохранить мир на нашей земле.

Владимир Караник о музее «Поезд Победы»: именно на этом перроне в 1945-м поезда Победы встречали цветами гродненцы-4

Поезд Победы – масштабный историко-просветительский проект, созданный в России. В Беларуси он реализуется в честь Года народного единства и 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Владимир Караник о музее «Поезд Победы»: именно на этом перроне в 1945-м поезда Победы встречали цветами гродненцы-7

В Гродно поезд пробудет до вечера воскресенья, 20 июня. В 20:00 он вновь отправится в путешествие по стране. Следующая остановка – Брест.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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