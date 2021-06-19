«Мама была медсестрой гемодиализа». История семьи, в которой оба ребёнка болеют почечной недостаточностью

Новости Беларуси. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил 19 июня Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – врачам: ни в коем случае не допускайте, чтобы белые халаты стали грязными Учреждение на хорошем счету. В его структуре более 200 коек, в больнице несколько отделений, все оснащены современным оборудованием. В скором времени для еще более качественного оказания помощи здесь построят новый корпус детской больницы.

Старое здание хотят отдать под нужды других учреждений здравоохранения. Глава государства потребовал, чтобы к этому вопросу подошли грамотно и по-хозяйски. Альбом с фотографиями. Что на тех кадрах, которые медики 2-й больницы подарили Александру Лукашенко? Кроме того, Президент посетил несколько отделений больницы, реанимацию, школу сахарного диабета и изотопную лабораторию.

Между делом Александр Лукашенко тепло общался с маленькими пациентами и их родителями, у каждого из которых очень непростая жизненная история. Но в помощь всем высокий профессионализм врачей, которые в буквальном смысле дарят каждому пациенту еще один шанс на жизнь. Ну а глава государства по традиции прибыл не с пустыми руками. После душевной беседы Президент вручил детям подарки.

– Двое здоровых детей. 10 лет, у младшей Вики вдруг обнаруживается тяжелое почечное заболевание, которое требует диализа. Катастрофа для семьи. Справились, начали диализ, все хорошо. Через пять месяцев две новости. Хорошая – Вику трансплантируют, только пять месяцев побыла в листе ожидания. Плохая – такая же беда у старшего сына и начало диализа, он тоже уходит на диализ. Прошло 10 лет Викиной почке, функция ее уже говорила о том, что надо еще раз трансплантировать. И тут уже мама к нам приходит и говорит: «Вы знаете, я хочу быть донором».

– Отдала свою почку?

– Да. И три месяца назад уже взрослые наши коллеги у Олега Олеговича Руммо проводили родственную трансплантацию. А самое еще интересное, что мама была медсестрой гемодиализа до этих всех событий. Вы представляете, какая ситуация?